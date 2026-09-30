QUALCOMM Aktie 964930 / US7475251036
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Langfristige Performance
|
30.09.2026 16:02:25
NASDAQ Composite Index-Wert QUALCOMM-Aktie: So viel Gewinn hätte ein QUALCOMM-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Vor Jahren QUALCOMM-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.
Heute vor 3 Jahren wurde das QUALCOMM-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das QUALCOMM-Papier bei 111.06 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die QUALCOMM-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0.900 QUALCOMM-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 165.77 USD, da sich der Wert einer QUALCOMM-Aktie am 29.09.2026 auf 184.10 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 65.77 Prozent angewachsen.
Jüngst verzeichnete QUALCOMM eine Marktkapitalisierung von 197.02 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Kühne+Nagel - Doppelte Fantasie
Trotz des Abstiegs aus dem SMI läuft es für Kühne+Nagel derzeit rund: Der Welthandel zeigt sich überraschend robust und die strategische Partnerschaft mit Amazon eröffnet frische Wachstumschancen. An der Börse ist die Aktie weiter auf dem Vormarsch.Weiterlesen!
Nachrichten zu QUALCOMM Inc.
|
28.09.26
|Zurückhaltung in New York: NASDAQ Composite zum Ende des Montagshandels schwächer (finanzen.ch)
|
28.09.26
|Börse New York in Rot: S&P 500 fällt schlussendlich zurück (finanzen.ch)
|
28.09.26
|Verluste in New York: NASDAQ 100 verliert schlussendlich (finanzen.ch)
|
28.09.26
|Minuszeichen in New York: S&P 500 nachmittags in Rot (finanzen.ch)
|
28.09.26
|Börse New York in Rot: So performt der NASDAQ 100 am Montagnachmittag (finanzen.ch)
|
28.09.26
|Montagshandel in New York: NASDAQ 100 am Mittag leichter (finanzen.ch)
|
28.09.26
|Schwacher Handel: S&P 500 am Mittag in Rot (finanzen.ch)
|
28.09.26
|Minuszeichen in New York: NASDAQ 100 verliert zum Start (finanzen.ch)
Analysen zu QUALCOMM Inc.
KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?
Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.
Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
● US-Technologieaktien, Immobilien und Konsum
● Industrieentwicklung in Deutschland und der Handel mit China
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI schlussendlich in Rot -- DAX schliesslich tiefer -- US-Handel endet uneinheitlich -- Asiens Börsen letztlich mit Gewinnen
Der heimische Aktienmarkt notierte am Mittwoch unter der Nulllinie, während es am deutschen Aktienmarkt abwärts ging. Die US-Börsen bewegten sich zur Wochenmitte auf unterschiedlichem Terrain. An den Börsen in Asien zeigten sich zur Wochenmitte positive Vorzeichen.