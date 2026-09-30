NASDAQ Composite Index-Wert QUALCOMM-Aktie: So viel Gewinn hätte ein QUALCOMM-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Heute vor 3 Jahren wurde das QUALCOMM-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das QUALCOMM-Papier bei 111.06 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die QUALCOMM-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0.900 QUALCOMM-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 165.77 USD, da sich der Wert einer QUALCOMM-Aktie am 29.09.2026 auf 184.10 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 65.77 Prozent angewachsen.

Jüngst verzeichnete QUALCOMM eine Marktkapitalisierung von 197.02 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch