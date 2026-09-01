Siemens Energy 131.60 CHF -1.73% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Siemens Energy von 215 auf 210 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Aktie der Münchner biete weiter Wertpotenzial, selbst wenn man von einem Höhepunkt im Geschäft mit Gasturbinen ausgehe, schrieb Lucas Ferhani am Dienstag. Um letzteres drehten sich aktuell die Diskussionen. Ferhani sieht Schwächen aber eher durch hohe Lieferzeiten ausgelöst als durch eine nachlassende Nachfrage./rob/ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.09.2026 / 08:42 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.09.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.