Siemens Energy Aktie 56635536 / DE000ENER6Y0
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Siemens Energy Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Siemens Energy von 215 auf 210 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Aktie der Münchner biete weiter Wertpotenzial, selbst wenn man von einem Höhepunkt im Geschäft mit Gasturbinen ausgehe, schrieb Lucas Ferhani am Dienstag. Um letzteres drehten sich aktuell die Diskussionen. Ferhani sieht Schwächen aber eher durch hohe Lieferzeiten ausgelöst als durch eine nachlassende Nachfrage./rob/ag/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Siemens Energy AG Buy
|
Unternehmen:
Siemens Energy AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
210.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
140.90 €
|
Abst. Kursziel*:
49.04%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
140.20 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
49.79%
|
Analyst Name::
Lucas Ferhani
|
KGV*:
-
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