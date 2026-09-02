Siemens Energy Aktie 56635536 / DE000ENER6Y0
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Siemens Energy Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Siemens Energy auf "Overweight" mit einem Kursziel von 245 Euro belassen. Gespräche mit SpaceX und dem führenden Turbinenblatthersteller Howmet hätten ihn in seiner ersten Einschätzung bekräftigt, dass SpaceX solche Komponenten nur für die Stromversorgung der eigenen KI-Rechenzentren herstellen wolle, schrieb Phil Buller in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Von der grundsätzlich hohen Nachfrage nach Gasturbinen sollten deren Hersteller weiterhin profitieren./rob/bek/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Siemens Energy AG Overweight
|
Unternehmen:
Siemens Energy AG
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
245.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
141.47 €
|
Abst. Kursziel*:
73.18%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
142.08 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
72.44%
|
Analyst Name::
Phil Buller
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Siemens Energy AG
|
15:58
|Aufschläge in Europa: STOXX 50 nachmittags mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
15:58
|Mittwochshandel in Europa: Euro STOXX 50 sackt am Mittwochnachmittag ab (finanzen.ch)
|
15:58
|Mittwochshandel in Frankfurt: LUS-DAX bewegt sich am Mittwochnachmittag im Plus (finanzen.ch)
|
15:58
|Schwache Performance in Frankfurt: DAX schwächelt nachmittags (finanzen.ch)
|
12:26
|Angespannte Stimmung in Europa: So entwickelt sich der Euro STOXX 50 mittags (finanzen.ch)
|
12:26
|STOXX 50 aktuell: STOXX 50 zeigt sich am Mittag schwächer (finanzen.ch)
|
10:02
|DAX 40-Wert Siemens Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Siemens Energy von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
01.09.26
|Siemens Energy-Analyse: Buy-Bewertung von Deutsche Bank AG für Aktie (finanzen.ch)
Analysen zu Siemens Energy AG
|14:58
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:24
|Siemens Energy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.09.26
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|01.09.26
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.08.26
|Siemens Energy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:58
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:24
|Siemens Energy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.09.26
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|01.09.26
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.08.26
|Siemens Energy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:58
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:24
|Siemens Energy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.09.26
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|01.09.26
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.08.26
|Siemens Energy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.07.26
|Siemens Energy Underweight
|Barclays Capital
|20.01.26
|Siemens Energy Sell
|UBS AG
|14.11.25
|Siemens Energy Sell
|UBS AG
|22.10.25
|Siemens Energy Verkaufen
|DZ BANK
|20.10.25
|Siemens Energy Underperform
|Bernstein Research
|13.05.26
|Siemens Energy Equal Weight
|Barclays Capital
|24.04.26
|Siemens Energy Equal Weight
|Barclays Capital
|19.03.26
|Siemens Energy Halten
|DZ BANK
|14.01.26
|Siemens Energy Equal Weight
|Barclays Capital
|10.12.25
|Siemens Energy Neutral
|Citigroup Corp.
Aktien in diesem Artikel
|Siemens Energy AG
|130.14
|0.59%
Aktuelle Aktienanalysen
|15:28
|
Jefferies & Company Inc.
Boeing Buy
|14:58
|
JP Morgan Chase & Co.
Siemens Energy Overweight
|14:53
|
DZ BANK
HUGO BOSS Halten
|13:39
|
Jefferies & Company Inc.
VINCI Buy
|13:38
|
Barclays Capital
VINCI Overweight
|12:52
|
JP Morgan Chase & Co.
Apple Overweight
|12:11
|
Deutsche Bank AG
GSK Hold