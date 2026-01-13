Siemens Energy Aktie 56635536 / DE000ENER6Y0
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Siemens Energy Equal Weight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Siemens Energy von 85 auf 90 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Der Markt scheine ein starkes Wachstum der Industrieproduktion fest einzupreisen, schrieb Analyst Vladimir Sergievskiy in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenanalyse zur Berichtssaison der Investitionsgüterkonzerne. Im Elektronikbereich sieht er aber eher Anzeichen einer Spätkonjunktur und im breiteren Industriesektor nur uneinheitliche Erholungsanzeichen. Seine wichtigsten Overweight-Empfehlungen mit Blick auf die anstehende Berichtssaison zum vierten Quartal sind Legrand, Epiroc, Atlas Copco, Schindler Holding, Alfa Laval und Kion./tih/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.01.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Siemens Energy AG Equal Weight
|
Unternehmen:
Siemens Energy AG
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
90.00 €
|
Rating jetzt:
Equal Weight
|
Kurs*:
126.95 €
|
Abst. Kursziel*:
-29.11%
|
Rating update:
Equal Weight
|
Kurs aktuell:
129.75 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-30.64%
|
Analyst Name::
Vladimir Sergievskiy
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Siemens Energy AG
|
13.01.26
|Zuversicht in Europa: Euro STOXX 50 letztendlich mit Zuschlägen (finanzen.ch)
|
13.01.26
|Outperform-Note für Siemens Energy-Aktie: Neue Analyse von RBC Capital Markets (finanzen.ch)
|
13.01.26
|JP Morgan Chase & Co. verleiht Siemens Energy-Aktie Overweight in jüngster Analyse (finanzen.ch)
|
12.01.26
|Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 schliesst in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
12.01.26
|Handel in Europa: So entwickelt sich der Euro STOXX 50 am Montagnachmittag (finanzen.ch)
|
12.01.26
|Zurückhaltung in Europa: Euro STOXX 50 beginnt Handel in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
09.01.26
|STOXX-Handel: Euro STOXX 50 zum Handelsende auf grünem Terrain (finanzen.ch)
|
09.01.26
|Dezember 2025: So schätzen Experten die Siemens Energy-Aktie ein (finanzen.net)
Analysen zu Siemens Energy AG
|08:19
|Siemens Energy Equal Weight
|Barclays Capital
|13.01.26
|Siemens Energy Outperform
|RBC Capital Markets
|13.01.26
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.01.26
|Siemens Energy Outperform
|Bernstein Research
|06.01.26
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|08:19
|Siemens Energy Equal Weight
|Barclays Capital
|13.01.26
|Siemens Energy Outperform
|RBC Capital Markets
|13.01.26
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.01.26
|Siemens Energy Outperform
|Bernstein Research
|06.01.26
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|13.01.26
|Siemens Energy Outperform
|RBC Capital Markets
|13.01.26
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.01.26
|Siemens Energy Outperform
|Bernstein Research
|06.01.26
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|19.12.25
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.11.25
|Siemens Energy Sell
|UBS AG
|22.10.25
|Siemens Energy Verkaufen
|DZ BANK
|20.10.25
|Siemens Energy Underperform
|Bernstein Research
|29.09.25
|Siemens Energy Underperform
|Bernstein Research
|08.09.25
|Siemens Energy Underperform
|Bernstein Research
|08:19
|Siemens Energy Equal Weight
|Barclays Capital
|10.12.25
|Siemens Energy Neutral
|Citigroup Corp.
|03.12.25
|Siemens Energy Equal Weight
|Barclays Capital
|21.11.25
|Siemens Energy Equal Weight
|Barclays Capital
|21.11.25
|Siemens Energy Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Siemens Energy AG
|117.86
|0.44%
Aktuelle Aktienanalysen
|08:34
|
Barclays Capital
Danone Overweight
|08:33
|
Barclays Capital
ASML NV Equal Weight
|08:27
|
Barclays Capital
Knorr-Bremse Underweight
|08:26
|
Barclays Capital
Vestas Wind Systems A-S Underweight
|08:25
|
Barclays Capital
Siemens Underweight
|08:19
|
Barclays Capital
KION GROUP Overweight
|08:19
|
Barclays Capital
Siemens Energy Equal Weight