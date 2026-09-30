Dow Jones 30 Industrial-Wert Visa-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Visa-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Am 30.09.2025 wurden Visa-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 341.38 USD. Bei einem Visa-Investment von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 29.293 Visa-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 29.09.2026 auf 365.88 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 10’717.68 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 7.18 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von Visa belief sich jüngst auf 687.01 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch