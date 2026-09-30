Visa Aktie 3826452 / US92826C8394
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30.09.2026 16:02:25
Dow Jones 30 Industrial-Wert Visa-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Visa-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Vor Jahren Visa-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.
Am 30.09.2025 wurden Visa-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 341.38 USD. Bei einem Visa-Investment von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 29.293 Visa-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 29.09.2026 auf 365.88 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 10’717.68 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 7.18 Prozent vermehrt.
Der Börsenwert von Visa belief sich jüngst auf 687.01 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?
Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.
Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
● US-Technologieaktien, Immobilien und Konsum
● Industrieentwicklung in Deutschland und der Handel mit China
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Visa am 30.09.2026
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