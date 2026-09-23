Siemens Energy Aktie 56635536 / DE000ENER6Y0
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Siemens Energy Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Siemens Energy auf "Overweight" belassen. Die hauseigene halbjährliche Umfrage zum Investitionsverhalten habe die guten Nachfrageaussichten in den Bereichen KI-Rechenzentren, Halbleiter und im breiteren Hardware- und KI-Infrastrukturkomplex untermauert, schrieb Phil Buller am Mittwoch. Er sieht auch die positive Einschätzung des Investitionsgütersektors und die Einstufungen von Siemens, Siemens Energy, Legrand, Nexans, Atlas Copco, IMI, Oxford Instruments und Bergbauausrüstern bestätigt./ag/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Siemens Energy AG Overweight
|
Unternehmen:
Siemens Energy AG
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
144.51 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
144.66 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Phil Buller
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Siemens Energy AG
|
09:30
|Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 startet mit Verlusten (finanzen.ch)
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22.09.26
|STOXX 50 aktuell: Zum Ende des Dienstagshandels Gewinne im STOXX 50 (finanzen.ch)
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22.09.26
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22.09.26
|Pluszeichen in Europa: Euro STOXX 50 am Nachmittag auf grünem Terrain (finanzen.ch)
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22.09.26
|STOXX 50-Handel aktuell: nachmittags Pluszeichen im STOXX 50 (finanzen.ch)
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22.09.26
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22.09.26
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Analysen zu Siemens Energy AG
|12:51
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.09.26
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|JP Morgan Chase & Co.
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|09.09.26
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|01.09.26
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|Barclays Capital
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|Siemens Energy Equal Weight
|Barclays Capital
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|Siemens Energy Halten
|DZ BANK
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|Barclays Capital
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BBVA Hold
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