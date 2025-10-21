Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Siemens Energy Aktie 56635536 / DE000ENER6Y0

93.28
CHF
2.33
CHF
2.57 %
09:33:03
BRXC
22.10.2025 11:10:17

Siemens Energy Verkaufen

Siemens Energy
93.28 CHF 2.57%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Aktien von Siemens Energy zwar von 65 auf 74 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Verkaufen" belassen. Analyst Alexander Hauenstein geht eher vorsichtig in den Bericht zum vierten Geschäftsquartal der Bayern, wie er am Mittwoch in seinem Ausblick schrieb. Im besten Fall dürften die gestiegenen Erwartungen ungefähr erreicht werden, es bestehe allerdings Gefahr für Enttäuschung. Den höheren Aktienwert begründet er mit der gestiegenen Branchenbewertung./ag/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2025 / 10:36 / MESZ
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2025 / 10:39 / MESZ

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

