Siemens Energy Aktie 56635536 / DE000ENER6Y0
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Siemens Energy Verkaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Aktien von Siemens Energy zwar von 65 auf 74 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Verkaufen" belassen. Analyst Alexander Hauenstein geht eher vorsichtig in den Bericht zum vierten Geschäftsquartal der Bayern, wie er am Mittwoch in seinem Ausblick schrieb. Im besten Fall dürften die gestiegenen Erwartungen ungefähr erreicht werden, es bestehe allerdings Gefahr für Enttäuschung. Den höheren Aktienwert begründet er mit der gestiegenen Branchenbewertung./ag/ajx;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2025 / 10:39 / MESZ
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Siemens Energy AG Verkaufen
|
Unternehmen:
Siemens Energy AG
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Verkaufen
|
Kurs*:
103.00 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Verkaufen
|
Kurs aktuell:
102.05 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Alexander Hauenstein
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Siemens Energy AG
|
12:26
|Börse Europa: Euro STOXX 50 gibt mittags nach (finanzen.ch)
|
12:26
|Zuversicht in Frankfurt: LUS-DAX mittags im Aufwind (finanzen.ch)
|
12:26