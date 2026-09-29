Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’912 -0.2%  SPI 19’722 -0.2%  Dow 51’204 -0.5%  DAX 25’399 0.1%  Euro 0.9456 0.0%  EStoxx50 6’320 0.3%  Gold 4’149 0.8%  Bitcoin 69’451 0.0%  Dollar 0.8357 0.4%  Öl 103.9 -1.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335Lindt1057075Partners Group2460882Novartis1200526Holcim1221405Zurich Insurance1107539
Anzeige

Wo Infrastruktur auf Innovation trifft

Hier informieren
Top News
Gefahr für SpaceX-Aktie? Chinas Raumfahrt drängt auf den Weltmarkt
Ausblick: Micron Technology mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Wenn Krypto auf KI trifft: Cardano-Gründer überrascht mit ungewöhnlicher Prognose
Crash am US-Aktienmarkt im Oktober? Warum die Anleger-Sorgen unbegründet sein könnten
UniCredit-Aktie profitiert: Machtübernahme bei Commerzbank könnte früher kommen
Suche...

Siemens Energy Aktie 56635536 / DE000ENER6Y0

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Kursverlauf 29.09.2026 17:58:15

DAX-Handel aktuell: DAX letztendlich knapp behauptet

DAX-Handel aktuell: DAX letztendlich knapp behauptet

So performte der DAX am zweiten Tag der Woche letztendlich.

Siemens Energy
136.75 CHF 0.86%
Kaufen Verkaufen

Letztendlich schloss der DAX nahezu unverändert (plus 0.00 Prozent) bei 25’375.29 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2.112 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 25’374.34 Zählern und damit 0.000 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (25’374.42 Punkte).

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 25’617.31 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 25’338.03 Punkten.

DAX-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX wies am vorherigen Handelstag, dem 28.08.2026, einen Wert von 26’569.99 Punkten auf. Der DAX erreichte vor drei Monaten, am 29.06.2026, einen Stand von 24’626.89 Punkten. Vor einem Jahr, am 29.09.2025, wurde der DAX auf 23’745.06 Punkte taxiert.

Der Index stieg seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 3.41 Prozent zu. Bei 26’618.74 Punkten markierte der DAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21’863.81 Punkten markiert.

Aufsteiger und Absteiger im DAX

Unter den Top-Aktien im DAX befinden sich derzeit Infineon (+ 4.83 Prozent auf 59.30 EUR), Siemens Energy (+ 3.51 Prozent auf 145.82 EUR), Vonovia SE (+ 2.05 Prozent auf 17.41 EUR), Siemens (+ 1.27 Prozent auf 282.00 EUR) und Heidelberg Materials (+ 0.84 Prozent auf 144.50 EUR). Unter den schwächsten DAX-Aktien befinden sich derweil Fresenius SE (-4.87 Prozent auf 44.20 EUR), Bayer (-3.78 Prozent auf 48.88 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (-3.16 Prozent auf 39.20 EUR), Daimler Truck (-1.98 Prozent auf 42.16 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-1.85 Prozent auf 40.67 EUR).

Welche Aktien im DAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das grösste Handelsvolumen im DAX auf. 6’748’988 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im DAX macht die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 214.589 Mrd. Euro den grössten Börsenwert aus.

DAX-Fundamentaldaten im Blick

Im DAX verzeichnet die Volkswagen (VW) vz-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4.22 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.62 Prozent bei der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie an.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Generalversammlungs-Kalender der DAX-Unternehmen
Zur DAX-Realtime-Indikation
Analysen zu DAX-Werten

Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com,KenDrysdale / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Kühne+Nagel - Doppelte Fantasie

Trotz des Abstiegs aus dem SMI läuft es für Kühne+Nagel derzeit rund: Der Welthandel zeigt sich überraschend robust und die strategische Partnerschaft mit Amazon eröffnet frische Wachstumschancen. An der Börse ist die Aktie weiter auf dem Vormarsch.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Siemens Energy AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten