DAX-Handel aktuell: DAX letztendlich knapp behauptet

Letztendlich schloss der DAX nahezu unverändert (plus 0.00 Prozent) bei 25’375.29 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2.112 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 25’374.34 Zählern und damit 0.000 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (25’374.42 Punkte).

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 25’617.31 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 25’338.03 Punkten.

DAX-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX wies am vorherigen Handelstag, dem 28.08.2026, einen Wert von 26’569.99 Punkten auf. Der DAX erreichte vor drei Monaten, am 29.06.2026, einen Stand von 24’626.89 Punkten. Vor einem Jahr, am 29.09.2025, wurde der DAX auf 23’745.06 Punkte taxiert.

Der Index stieg seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 3.41 Prozent zu. Bei 26’618.74 Punkten markierte der DAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21’863.81 Punkten markiert.

Aufsteiger und Absteiger im DAX

Unter den Top-Aktien im DAX befinden sich derzeit Infineon (+ 4.83 Prozent auf 59.30 EUR), Siemens Energy (+ 3.51 Prozent auf 145.82 EUR), Vonovia SE (+ 2.05 Prozent auf 17.41 EUR), Siemens (+ 1.27 Prozent auf 282.00 EUR) und Heidelberg Materials (+ 0.84 Prozent auf 144.50 EUR). Unter den schwächsten DAX-Aktien befinden sich derweil Fresenius SE (-4.87 Prozent auf 44.20 EUR), Bayer (-3.78 Prozent auf 48.88 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (-3.16 Prozent auf 39.20 EUR), Daimler Truck (-1.98 Prozent auf 42.16 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-1.85 Prozent auf 40.67 EUR).

Welche Aktien im DAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das grösste Handelsvolumen im DAX auf. 6’748’988 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im DAX macht die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 214.589 Mrd. Euro den grössten Börsenwert aus.

DAX-Fundamentaldaten im Blick

Im DAX verzeichnet die Volkswagen (VW) vz-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4.22 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.62 Prozent bei der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie an.

Redaktion finanzen.ch