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Siemens Energy Aktie 56635536 / DE000ENER6Y0

146.02
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09:02:57
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07.07.2026 09:00:58

Siemens Energy Underweight

Siemens Energy
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Siemens Energy von 110 auf 130 Euro angehoben, die Aktien aber von "Equal Weight" auf "Underweight" abgestuft. Die Papiere preisten bereits ein, dass der beste Geschäftszyklus einer ganzen Generation für immer anhalte, schrieb Vlad Sergievskii am Montag. Er kalkuliert zwar mit einer Ergebnissteigerung von im Schnitt 25 Prozent bis 2030. Auftragseingang und Free Cashflow dürften allerdings bereits 2026 ihren Zenit erreichen./ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.07.2026 / 13:54 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.07.2026 / 15:45 / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Siemens Energy AG Underweight
Unternehmen:
Siemens Energy AG 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
130.00 €
Rating jetzt:
Underweight 		Kurs*:
160.72 € 		Abst. Kursziel*:
-19.11%
Rating update:
Equal Weight 		Kurs aktuell:
159.66 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-18.58%
Analyst Name::
Vlad Sergievskii 		KGV*:
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