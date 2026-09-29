Schwacher Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX verbucht zum Handelsende Verluste

Zum Handelsende tendierte der LUS-DAX im XETRA-Handel 0.47 Prozent tiefer bei 25’379.00 Punkten.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 25’336.00 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 25’614.00 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der LUS-DAX auf Jahressicht

Noch vor einem Monat, am 29.08.2026, notierte der LUS-DAX bei 26’564.00 Punkten. Der LUS-DAX stand vor drei Monaten, am 29.06.2026, bei 24’734.00 Punkten. Der LUS-DAX lag vor einem Jahr, am 29.09.2025, bei 23’741.00 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 3.31 Prozent. 26’616.00 Punkte markierten den Höchststand des LUS-DAX im laufenden Jahr. 21’861.50 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im LUS-DAX

Die stärksten Aktien im LUS-DAX sind aktuell Infineon (+ 4.83 Prozent auf 59.30 EUR), Siemens Energy (+ 3.51 Prozent auf 145.82 EUR), Vonovia SE (+ 2.05 Prozent auf 17.41 EUR), Siemens (+ 1.27 Prozent auf 282.00 EUR) und Heidelberg Materials (+ 0.84 Prozent auf 144.50 EUR). Die schwächsten LUS-DAX-Aktien sind hingegen Fresenius SE (-4.87 Prozent auf 44.20 EUR), Bayer (-3.78 Prozent auf 48.88 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (-3.16 Prozent auf 39.20 EUR), Daimler Truck (-1.98 Prozent auf 42.16 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-1.85 Prozent auf 40.67 EUR).

Welche Aktien im LUS-DAX das grösste Handelsvolumen aufweisen

Das grösste Handelsvolumen im LUS-DAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 6’748’988 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie nimmt im LUS-DAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 214.589 Mrd. Euro den grössten Anteil ein.

LUS-DAX-Fundamentalkennzahlen im Blick

Unter den LUS-DAX-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 4.22 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.62 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.ch