Siemens Energy Aktie 56635536 / DE000ENER6Y0
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Siemens Energy Equal Weight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Siemens Energy mit einem Kursziel von 100 Euro auf "Equal Weight" belassen. Die Eckdaten des Energietechnikkonzerns zum zweiten Geschäftsquartal seien äußerst durchwachsen gewesen, schrieb Vlad Sergievskii am Freitag. Die Aufträge für Netztechnologie und Gasturbinen hätten die Erwartungen getoppt, im Bereich Windkraft jedoch verfehlt. Ergebnisseitig hätten die Bayern wohl durch die Bank schwächer abgeschnitten./rob/ag/la;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.04.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Siemens Energy AG Equal Weight
|
Unternehmen:
Siemens Energy AG
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
100.00 €
|
Rating jetzt:
Equal Weight
|
Kurs*:
181.43 €
|
Abst. Kursziel*:
-44.88%
|
Rating update:
Equal Weight
|
Kurs aktuell:
185.68 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-46.14%
|
Analyst Name::
Vlad Sergievskii
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Siemens Energy AG
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|Siemens Energy Equal Weight
|Barclays Capital
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|Siemens Energy Equal Weight
|Barclays Capital
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