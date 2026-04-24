Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’123 -0.9%  SPI 18’526 -1.0%  Dow 49’310 -0.4%  DAX 24’009 -0.6%  Euro 0.9194 0.1%  EStoxx50 5’846 -0.8%  Gold 4’688 -0.1%  Bitcoin 61’007 -0.9%  Dollar 0.7867 0.1%  Öl 107.2 1.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche1203204Nestlé3886335Roche149905998Partners Group2460882Novartis1200526Rheinmetall345850Adecco1213860
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Jefferies & Company Inc. gibt Volkswagen (VW) vz-Aktie Buy
E.ON-Aktie rutscht ab: Warum Anleger dennoch ruhig bleiben können
Siemens Energy-Aktie im Plus: Ausblick nach oben verbessert
Porsche-Aktie schwächer: Bugatti Rimac-Anteile an Konsortium verkauft
SAP-Aktie im Blick: Softwarehersteller macht mehr Gewinn als erwartet
Suche...
eToro entdecken

Siemens Energy Aktie 56635536 / DE000ENER6Y0

168.90
CHF
4.02
CHF
2.44 %
11:30:04
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

24.04.2026 10:25:07

Siemens Energy Equal Weight

Siemens Energy
170.62 CHF 1.43%
Kaufen Verkaufen

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Siemens Energy mit einem Kursziel von 100 Euro auf "Equal Weight" belassen. Die Eckdaten des Energietechnikkonzerns zum zweiten Geschäftsquartal seien äußerst durchwachsen gewesen, schrieb Vlad Sergievskii am Freitag. Die Aufträge für Netztechnologie und Gasturbinen hätten die Erwartungen getoppt, im Bereich Windkraft jedoch verfehlt. Ergebnisseitig hätten die Bayern wohl durch die Bank schwächer abgeschnitten./rob/ag/la;

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.04.2026 / 00:26 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.04.2026 / 03:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Siemens Energy AG Equal Weight
Unternehmen:
Siemens Energy AG 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
100.00 €
Rating jetzt:
Equal Weight 		Kurs*:
181.43 € 		Abst. Kursziel*:
-44.88%
Rating update:
Equal Weight 		Kurs aktuell:
185.68 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-46.14%
Analyst Name::
Vlad Sergievskii 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Siemens Energy AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Siemens Energy AG

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
07:59 Siemens Energy Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:33 Siemens Energy Buy Goldman Sachs Group Inc.
06:54 Siemens Energy Buy Jefferies & Company Inc.
23.04.26 Siemens Energy Outperform Bernstein Research
23.04.26 Siemens Energy Outperform RBC Capital Markets
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen