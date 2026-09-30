S&P 500-Papier Dell Technologies-Aktie: So viel hätte eine Investition in Dell Technologies von vor 3 Jahren abgeworfen

Heute vor 3 Jahren wurden Dell Technologies-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 68.90 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1.451 Dell Technologies-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 29.09.2026 783.15 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 539.59 USD belief. Aus 100 USD wurden somit 783.15 USD, was einer positiven Performance von 683.15 Prozent entspricht.

Der Dell Technologies-Wert an der Börse wurde auf 345.73 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch