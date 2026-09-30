Siemens Energy Aktie 56635536 / DE000ENER6Y0
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30.09.2026 10:02:14
DAX 40-Papier Siemens Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Siemens Energy von vor 5 Jahren abgeworfen
Vor Jahren in Siemens Energy-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.
Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Siemens Energy-Aktie an der Börse XETRA ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Siemens Energy-Anteile bei 23.23 EUR. Wenn man vor 5 Jahren 1’000 EUR in die Siemens Energy-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 43.048 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 6’277.23 EUR, da sich der Wert einer Siemens Energy-Aktie am 29.09.2026 auf 145.82 EUR belief. Das entspricht einer Zunahme von 527.72 Prozent.
Insgesamt war Siemens Energy zuletzt 120.50 Mrd. Euro wert. Das Siemens Energy-Papier wurde am 28.09.2020 an der Börse XETRA zum ersten Mal gehandelt. Damals wurde der erste Kurs der Siemens Energy-Aktie bei 22.01 EUR festgestellt.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?
Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.
Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
● US-Technologieaktien, Immobilien und Konsum
● Industrieentwicklung in Deutschland und der Handel mit China
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