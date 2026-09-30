DAX 40-Papier Siemens Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Siemens Energy von vor 5 Jahren abgeworfen

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Siemens Energy-Aktie an der Börse XETRA ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Siemens Energy-Anteile bei 23.23 EUR. Wenn man vor 5 Jahren 1’000 EUR in die Siemens Energy-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 43.048 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 6’277.23 EUR, da sich der Wert einer Siemens Energy-Aktie am 29.09.2026 auf 145.82 EUR belief. Das entspricht einer Zunahme von 527.72 Prozent.

Insgesamt war Siemens Energy zuletzt 120.50 Mrd. Euro wert. Das Siemens Energy-Papier wurde am 28.09.2020 an der Börse XETRA zum ersten Mal gehandelt. Damals wurde der erste Kurs der Siemens Energy-Aktie bei 22.01 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch