Siemens Energy Aktie 56635536 / DE000ENER6Y0
114.98CHF
4.54CHF
4.11 %
11:45:54
SWX
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
10.12.2025 11:06:37
Siemens Energy Neutral
Siemens Energy
115.63 CHF 3.92%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank Citigroup hat die Einstufung für Siemens Energy nach dem Investorentag von GE Vernova mit einem Kursziel von 116 Euro auf "Neutral" belassen. Analyst Vivek Midha rechnet mit einer positiven Kursreaktion auf die Signale des wichtigsten Konkurrenten. Sie stützten nämlich die "Höher-für-länger"-These eines anhaltenden Booms./ag/men;
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.12.2025 / 01:24 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.12.2025 / 01:24 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Siemens Energy AG Neutral
|
Unternehmen:
Siemens Energy AG
|
Analyst:
Citigroup Corp.
|
Kursziel:
116.00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
123.84 €
|
Abst. Kursziel*:
-6.33%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
122.40 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-5.23%
|
Analyst Name::
Vivek Midha
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Siemens Energy AG
|
09:28
|Optimismus in Europa: Euro STOXX 50 verbucht zum Handelsstart Zuschläge (finanzen.ch)
|
09:28
|LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX zum Start des Mittwochshandels fester (finanzen.ch)
|
09:28
|Börse Frankfurt in Rot: DAX zum Start des Mittwochshandels leichter (finanzen.ch)
|
09.12.25