DHL Group Aktie 1124244 / DE0005552004
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30.09.2026 15:58:14
Börse Europa: Euro STOXX 50 legt am Nachmittag den Rückwärtsgang ein
Der Euro STOXX 50 erleidet aktuell Verluste.
Am Mittwoch steht der Euro STOXX 50 um 15:41 Uhr via STOXX 0.55 Prozent im Minus bei 6’285.22 Punkten. Insgesamt kommt der Euro STOXX 50 damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 5.405 Bio. Euro. Zum Start des Mittwochshandels standen Gewinne von 0.111 Prozent auf 6’327.26 Punkte an der Kurstafel, nach 6’320.26 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des Euro STOXX 50 lag heute bei 6’359.67 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 6’283.04 Punkten erreichte.
Euro STOXX 50-Entwicklung im Jahresverlauf
Seit Wochenbeginn ging es für den Euro STOXX 50 bereits um 0.421 Prozent abwärts. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.08.2026, stand der Euro STOXX 50 bei 6’485.67 Punkten. Der Euro STOXX 50 stand am letzten Handelstag im Juni, dem 30.06.2026, bei 6’328.09 Punkten. Der Euro STOXX 50 lag noch am letzten Handelstag im September, dem 30.09.2025, bei 5’529.96 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 7.43 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des Euro STOXX 50 beträgt derzeit 6’577.20 Punkte. Bei 5’376.81 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
Euro STOXX 50-Gewinner und -Verlierer
Die Top-Aktien im Euro STOXX 50 sind aktuell BMW (+ 2.31 Prozent auf 55.76 EUR), BASF (+ 0.98 Prozent auf 50.43 EUR), adidas (+ 0.51 Prozent auf 146.50 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 0.42 Prozent auf 40.84 EUR) und DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 0.35 Prozent auf 57.16 EUR). Unter den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien befinden sich derweil UniCredit (-2.49 Prozent auf 82.79 EUR), Siemens (-1.88 Prozent auf 276.70 EUR), Siemens Energy (-1.48 Prozent auf 143.66 EUR), Intesa Sanpaolo (-1.42 Prozent auf 6.65 EUR) und Eni (-1.40 Prozent auf 23.94 EUR).
Diese Euro STOXX 50-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf
Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im Euro STOXX 50 derzeit am höchsten. 1’842’616 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 592.387 Mrd. Euro.
Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Werte im Blick
Unter den Euro STOXX 50-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie mit 7.51 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.59 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
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Nachrichten zu DHL Group (ex Deutsche Post)
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16:29
|DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) legt am Nachmittag zu (finanzen.ch)
|
15:58
|Börse Europa: Euro STOXX 50 legt am Nachmittag den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)
|
12:29
|DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) zeigt sich am Mittag fester (finanzen.ch)
|
09:29
|DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Mittwochvormittag mit grünen Vorzeichen (finanzen.ch)
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09:28
|Börse Europa: Euro STOXX 50 zum Start fester (finanzen.ch)
Analysen zu DHL Group (ex Deutsche Post)
|17:30
|DHL Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.09.26
|DHL Group Neutral
|UBS AG
|25.09.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|18.09.26
|DHL Group Hold
|Warburg Research
|17:30
|DHL Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.09.26
|DHL Group Neutral
|UBS AG
|25.09.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|18.09.26
|DHL Group Hold
|Warburg Research
|25.09.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.09.26
|DHL Group Buy
|Deutsche Bank AG
|15.09.26
|DHL Group Buy
|Deutsche Bank AG
|10.09.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.09.26
|DHL Group Kaufen
|DZ BANK
|11.11.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|06.11.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|13.10.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|22.09.25
|DHL Group Underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|05.08.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|17:30
|DHL Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.09.26
|DHL Group Neutral
|UBS AG
|25.09.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|18.09.26
|DHL Group Hold
|Warburg Research
|18.09.26
|DHL Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?
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Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
● US-Technologieaktien, Immobilien und Konsum
● Industrieentwicklung in Deutschland und der Handel mit China
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|EURO STOXX 50
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Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen uneinheitlich -- SMI schlussendlich in Rot -- DAX schliesslich tiefer -- Asiens Börsen letztlich mit Gewinnen
Der heimische Aktienmarkt notierte am Mittwoch unter der Nulllinie, während es am deutschen Aktienmarkt abwärts ging. Die US-Börsen bewegen sich zur Wochenmitte auf unterschiedlichem Terrain. An den Börsen in Asien zeigten sich zur Wochenmitte positive Vorzeichen.