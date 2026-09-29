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Index-Performance im Blick 29.09.2026 17:58:14

Gute Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 steigt letztendlich

Gute Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 steigt letztendlich

So performte der Euro STOXX 50 zum Handelsende.

Siemens Energy
136.75 CHF 0.86%
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Zum Handelsende bewegte sich der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 0.23 Prozent höher bei 6’315.61 Punkten. Damit kommen die im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 5.402 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0.091 Prozent auf 6’307.00 Punkte an der Kurstafel, nach 6’301.28 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Dienstag bei 6’365.40 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 6’307.00 Punkten verzeichnete.

Euro STOXX 50-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 notierte am vorherigen Handelstag, dem 28.08.2026, bei 6’485.67 Punkten. Der Euro STOXX 50 notierte noch vor drei Monaten, am 29.06.2026, bei 6’231.63 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 29.09.2025, stand der Euro STOXX 50 bei 5’506.85 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 7.95 Prozent. Das Jahreshoch des Euro STOXX 50 beträgt derzeit 6’577.20 Punkte. Das Jahrestief steht hingegen bei 5’376.81 Zählern.

Top und Flops heute

Zu den Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 zählen aktuell Infineon (+ 4.83 Prozent auf 59.30 EUR), Siemens Energy (+ 3.51 Prozent auf 145.82 EUR), Siemens (+ 1.27 Prozent auf 282.00 EUR), SAP SE (+ 0.71 Prozent auf 185.32 EUR) und Deutsche Bank (+ 0.59 Prozent auf 31.75 EUR). Auf der Verliererseite im Euro STOXX 50 stehen hingegen Bayer (-3.78 Prozent auf 48.88 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-1.85 Prozent auf 40.67 EUR), Eni (-1.42 Prozent auf 24.28 EUR), adidas (-1.42 Prozent auf 145.75 EUR) und Airbus SE (-1.35 Prozent auf 190.58 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. 6’748’988 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 586.837 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie. Hier soll ein KGV von 7.60 zu Buche schlagen. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.62 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Funtap / Shutterstock.com
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