Mittwochshandel in Europa: Euro STOXX 50 legt am Mittwochmittag den Rückwärtsgang ein

Am Mittwoch geht es im Euro STOXX 50 um 12:09 Uhr via STOXX um 0.32 Prozent auf 6’299.83 Punkte abwärts. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 5.405 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0.111 Prozent stärker bei 6’327.26 Punkten in den Mittwochshandel, nach 6’320.26 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der Euro STOXX 50 bei 6’299.65 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 6’359.67 Punkten.

Euro STOXX 50-Jahreshoch und -Jahrestief

Auf Wochensicht verlor der Euro STOXX 50 bereits um 0.189 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.08.2026, bewegte sich der Euro STOXX 50 bei 6’485.67 Punkten. Am letzten Handelstag im Juni, dem 30.06.2026, wies der Euro STOXX 50 6’328.09 Punkte auf. Am letzten Handelstag im September, dem 30.09.2025, stand der Euro STOXX 50 noch bei 5’529.96 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 7.68 Prozent nach oben. Bei 6’577.20 Punkten erreichte der Euro STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 5’376.81 Punkte.

Das sind die Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50

Die Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 sind derzeit BMW (+ 2.72 Prozent auf 55.98 EUR), Rheinmetall (+ 1.04 Prozent auf 970.40 EUR), BASF (+ 1.00 Prozent auf 50.44 EUR), Airbus SE (+ 0.78 Prozent auf 192.06 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 0.65 Prozent auf 40.93 EUR). Auf der Verliererseite im Euro STOXX 50 stehen derweil SAP SE (-1.55 Prozent auf 182.44 EUR), Eni (-1.38 Prozent auf 23.95 EUR), UniCredit (-1.11 Prozent auf 83.96 EUR), Allianz (-0.95 Prozent auf 418.80 EUR) und Siemens Energy (-0.62 Prozent auf 144.92 EUR).

Welche Euro STOXX 50-Aktien das grösste Handelsvolumen aufweisen

Das Handelsvolumen der Deutsche Bank-Aktie ist im Euro STOXX 50 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via STOXX 1’204’432 Aktien gehandelt. Im Euro STOXX 50 macht die ASML NV-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 592.387 Mrd. Euro den grössten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Titel im Blick

In diesem Jahr hat die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7.51 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 inne. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.59 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch