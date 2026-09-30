S&P 500-Titel ConocoPhillips-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in ConocoPhillips von vor 3 Jahren verdient

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem ConocoPhillips-Papier via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 119.80 USD. Bei einem ConocoPhillips-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0.835 ConocoPhillips-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des ConocoPhillips-Papiers auf 125.44 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 104.71 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 4.71 Prozent erhöht.

Insgesamt war ConocoPhillips zuletzt 151.51 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch