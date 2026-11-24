Sartorius vz. 261.92 CHF 0.88% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Sartorius von 258 auf 285 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst James Quigley ließ seine Schätzungen für den Laborkonzern am Donnerstag unangetastet, passte allerdings seine Bewertung an die jüngsten Trends an./ag/tav;

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.11.2026 / 03:59 / GMT

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Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.