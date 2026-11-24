Sartorius vz. Aktie 346908 / DE0007165631
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26.11.2026 12:54:44
Sartorius vz Neutral
Sartorius vz.
261.92 CHF 0.88%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Sartorius von 258 auf 285 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst James Quigley ließ seine Schätzungen für den Laborkonzern am Donnerstag unangetastet, passte allerdings seine Bewertung an die jüngsten Trends an./ag/tav;
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.11.2026 / 03:59 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Sartorius AG Vz. Neutral
|
Unternehmen:
Sartorius AG Vz.
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
285.00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
285.60 €
|
Abst. Kursziel*:
-0.21%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
286.90 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-0.66%
|
Analyst Name::
James Quigley
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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