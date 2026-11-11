Sartorius vz. Aktie 346908 / DE0007165631
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12.11.2026 06:52:13
Sartorius vz Buy
Sartorius vz.
270.94 CHF 1.21%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Sartorius von 280 auf 340 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Wachstum des Pharma- und Laborzulieferers nehme Fahrt auf, schrieb Harry Gillis am Mittwoch. Das Geschäft mit Lab Products & Services (LPS) führe den Schwung an, aber auch aus dem Segment Bioprocess Solutions (BPS) kämen gute Signale./ag/edh;
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2026 / 17:39 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Sartorius AG Vz. Buy
|
Unternehmen:
Sartorius AG Vz.
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
340.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
289.80 €
|
Abst. Kursziel*:
17.32%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
293.90 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
15.69%
|
Analyst Name::
Harry Gillis
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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