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Sartorius vz. Aktie 346908 / DE0007165631

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11.11.2026
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12.11.2026 06:52:13

Sartorius vz Buy

Sartorius vz.
270.94 CHF 1.21%
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Sartorius von 280 auf 340 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Wachstum des Pharma- und Laborzulieferers nehme Fahrt auf, schrieb Harry Gillis am Mittwoch. Das Geschäft mit Lab Products & Services (LPS) führe den Schwung an, aber auch aus dem Segment Bioprocess Solutions (BPS) kämen gute Signale./ag/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2026 / 17:39 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Sartorius AG Vz. Buy
Unternehmen:
Sartorius AG Vz. 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
340.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
289.80 € 		Abst. Kursziel*:
17.32%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
293.90 € 		Abst. Kursziel aktuell:
15.69%
Analyst Name::
Harry Gillis 		KGV*:
-
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06:52 Sartorius vz. Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
29.10.26 Sartorius vz. Verkaufen DZ BANK
27.10.26 Sartorius vz. Buy Deutsche Bank AG
26.10.26 Sartorius vz. Buy Jefferies & Company Inc.
23.10.26 Sartorius vz. Buy UBS AG
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