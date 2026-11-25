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Analysen Kaufen Verkaufen HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus MPCM hat die Einstufung für KSB anlässlich des Deutschen Eigenkapitalforums mit einem Kursziel von 990 Euro auf "Buy" belassen. Das Management des Pumpenherstellers rechne mit einem sehr starken vierten Quartal, schrieb Stefan Augustin am Donnerstag. Mittel- bis langfristige Wachstumsmotoren seien die Geschäfte mit Kernkraftwerken und Rechenzentren./edh/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.11.2026 / 09:29 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.