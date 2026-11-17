Der TecDAX tendiert im XETRA-Handel um 12:09 Uhr um 0.83 Prozent leichter bei 4’034.44 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 582.743 Mrd. Euro wert. Zum Start des Dienstagshandels standen Verluste von 0.331 Prozent auf 4’054.56 Punkte an der Kurstafel, nach 4’068.02 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den TecDAX bis auf 4’054.56 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 4’020.93 Zählern.

So bewegt sich der TecDAX im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.10.2026, wurde der TecDAX mit 4’015.21 Punkten gehandelt. Der TecDAX erreichte vor drei Monaten, am 17.08.2026, den Stand von 4’093.24 Punkten. Vor einem Jahr, am 17.11.2025, lag der TecDAX noch bei 3’476.71 Punkten.

Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 11.32 Prozent zu. Aktuell liegt der TecDAX bei einem Jahreshoch von 4’284.41 Punkten. Bei 3’322.31 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im TecDAX

Die Top-Aktien im TecDAX sind derzeit Deutsche Telekom (+ 0.81 Prozent auf 27.22 EUR), Sartorius vz (+ 0.48 Prozent auf 292.40 EUR), freenet (+ 0.41 Prozent auf 24.60 EUR), Bechtle (+ 0.37 Prozent auf 32.44 EUR) und Drägerwerk (+ 0.18 Prozent auf 111.80 EUR). Die Verlierer im TecDAX sind derweil EVOTEC SE (-4.29 Prozent auf 2.81 EUR), OHB SE (-3.31 Prozent auf 169.40 EUR), IONOS (-3.23 Prozent auf 35.94 EUR), Ottobock (-3.06 Prozent auf 38.05 EUR) und HENSOLDT (-2.99 Prozent auf 78.64 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im TecDAX

Im TecDAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 1’184’202 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 240.984 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der TecDAX-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX weist 2026 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 4.83 zu Buche schlagen. Die freenet-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8.17 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch