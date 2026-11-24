Sartorius vz. Aktie 346908 / DE0007165631
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Sartorius vz Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Sartorius von 273 auf 312 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Das Segment Produkte und Dienstleistungen für Labore habe sich im dritten Quartal außerordentlich gut entwickelt, schrieb Delphine Le Louet in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Genau darauf komme es gegenwärtig an. Die Aktie sei folglich ein klares Muss mit Blick auf das kommende Anlagejahr./rob/bek/ck;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.11.2026 / 05:30 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Sartorius AG Vz. Outperform
|
Unternehmen:
Sartorius AG Vz.
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
312.00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
295.00 €
|
Abst. Kursziel*:
5.76%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
292.80 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
6.56%
|
Analyst Name::
Delphine Le Louet
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Sartorius AG Vz.
|
09:28
|Dienstagshandel in Frankfurt: TecDAX beginnt die Sitzung weit in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
19.11.26
|TecDAX-Handel aktuell: TecDAX letztendlich mit Abgaben (finanzen.ch)
|
19.11.26
|MDAX aktuell: MDAX schliesst mit Verlusten (finanzen.ch)
|
18.11.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX legt zum Handelsende den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)
|
18.11.26
|Börse Frankfurt in Rot: MDAX am Mittwochnachmittag im Minus (finanzen.ch)
|
17.11.26
|Verluste in Frankfurt: TecDAX zeigt sich letztendlich schwächer (finanzen.ch)
|
17.11.26
|TecDAX aktuell: TecDAX fällt am Dienstagmittag (finanzen.ch)
|
17.11.26
|TecDAX-Titel Sartorius vz-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Sartorius vz von vor 3 Jahren verdient (finanzen.ch)
Analysen zu Sartorius AG Vz.
|15:01
|Sartorius vz. Outperform
|Bernstein Research
|12.11.26
|Sartorius vz. Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.10.26
|Sartorius vz. Verkaufen
|DZ BANK
|27.10.26
|Sartorius vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|26.10.26
|Sartorius vz. Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15:01
|Sartorius vz. Outperform
|Bernstein Research
|12.11.26
|Sartorius vz. Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.10.26
|Sartorius vz. Verkaufen
|DZ BANK
|27.10.26
|Sartorius vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|26.10.26
|Sartorius vz. Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15:01
|Sartorius vz. Outperform
|Bernstein Research
|12.11.26
|Sartorius vz. Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.10.26
|Sartorius vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|26.10.26
|Sartorius vz. Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.10.26
|Sartorius vz. Buy
|UBS AG
|29.10.26
|Sartorius vz. Verkaufen
|DZ BANK
|29.01.25
|Sartorius vz. Verkaufen
|DZ BANK
|28.01.25
|Sartorius vz. Underperform
|Bernstein Research
|15.01.25
|Sartorius vz. Underperform
|Bernstein Research
|06.01.25
|Sartorius vz. Underperform
|Bernstein Research
|23.10.26
|Sartorius vz. Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.10.26
|Sartorius vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.10.26
|Sartorius vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|01.10.26
|Sartorius vz. Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.08.26
|Sartorius vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|Sartorius AG Vz.
|266.90
|1.02%
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|15:45
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Boeing Buy
|15:01
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Bernstein Research
Sartorius vz. Outperform
|15:00
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DZ BANK
Deutsche Bank Kaufen
|15:00
|
DZ BANK
ING Group Kaufen
|14:59
|
Goldman Sachs Group Inc.
Hapag-Lloyd Sell
|14:39
|
DZ BANK
IONOS Kaufen
|14:02
|
RBC Capital Markets
Sanofi Sector Perform