Der MDAX fiel im XETRA-Handel letztendlich um 0.75 Prozent auf 29’920.96 Punkte. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 342.371 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der MDAX 0.142 Prozent tiefer bei 30’104.47 Punkten in den Handel, nach 30’147.34 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Mittwoch bei 29’856.13 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 30’228.27 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der MDAX seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verzeichnet der MDAX bislang ein Minus von 2.52 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.10.2026, betrug der MDAX-Kurs 30’656.65 Punkte. Vor drei Monaten, am 18.08.2026, wies der MDAX einen Stand von 31’839.83 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 18.11.2025, bewegte sich der MDAX bei 28’493.43 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 büsste der Index bereits um 3.42 Prozent ein. Das MDAX-Jahreshoch steht derzeit bei 33’547.52 Punkten. Bei 26’803.25 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im MDAX aktuell

Zu den stärksten Einzelwerten im MDAX zählen derzeit Siltronic (+ 4.95 Prozent auf 55.15 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 2.63 Prozent auf 48.44 EUR), LEG Immobilien (+ 2.26) Prozent auf 49.84 EUR), AIXTRON SE (+ 1.79 Prozent auf 31.88 EUR) und Sartorius vz (+ 1.20 Prozent auf 295.00 EUR). Die Flop-Titel im MDAX sind derweil DEUTZ (-16.56 Prozent auf 7.66 EUR), Nemetschek SE (-5.82 Prozent auf 57.40 EUR), Aurubis (-5.31 Prozent auf 126.60 EUR), thyssenkrupp (-2.97 Prozent auf 11.27 EUR) und RTL (-2.69 Prozent auf 30.80 EUR).

Welche Aktien im MDAX den grössten Börsenwert aufweisen

Im MDAX weist die DEUTZ-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 7’938’552 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Porsche vz-Aktie mit 38.595 Mrd. Euro die dominierende Aktie im MDAX.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TUI-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 5.45 zu Buche schlagen. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8.24 Prozent bei der freenet-Aktie an.

Redaktion finanzen.ch