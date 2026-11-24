Sanofi Aktie 699381 / FR0000120578
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Sanofi Halten
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für die zuletzt im Zuge der Insmed-Übernahme gut gelaufenen Aktien von Sanofi von 93 auf 102 Euro angehoben. Analyst Elmar Kraus sieht in den Papieren der Franzosen nun zunächst aber kaum noch Potenzial und stufte sie daher am Donnerstag von "Kaufen" auf "Halten" ab. "Der externe Part der avisierten Pipeline-Stärkung dürfte ? durch die Vereinbarung mit Regeneron und die Akquisition von Insmed ? nun weitgehend abgeschlossen sein", erklärte Kraus. Von der Investorenveranstaltung am 9. Dezember erwartet er diesbezüglich noch Details, aber keine größeren Kursimpulse./rob/ag/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Sanofi S.A. Halten
|
Unternehmen:
Sanofi S.A.
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Halten
|
Kurs*:
99.72 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Kaufen
|
Kurs aktuell:
99.07 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Elmar Kraus
|
KGV*:
-
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|Deutsche Bank AG
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|Jefferies & Company Inc.
|25.11.26
|Sanofi Outperform
|RBC Capital Markets
|25.11.26
|Sanofi Overweight
|Barclays Capital
|25.11.26
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|25.11.26
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Aktien in diesem Artikel
|Sanofi S.A.
|90.77
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