Um 15:40 Uhr fällt der MDAX im XETRA-Handel um 0.52 Prozent auf 29’991.86 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 342.371 Mrd. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Verlust von 0.142 Prozent auf 30’104.47 Punkte an der Kurstafel, nach 30’147.34 Punkten am Vortag.

Der MDAX erreichte am Mittwoch sein Tageshoch bei 30’228.27 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 29’964.11 Punkten lag.

MDAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Wochenbeginn verbucht der MDAX bislang einen Verlust von 2.28 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.10.2026, wurde der MDAX auf 30’656.65 Punkte taxiert. Noch vor drei Monaten, am 18.08.2026, wies der MDAX einen Wert von 31’839.83 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 18.11.2025, erreichte der MDAX einen Stand von 28’493.43 Punkten.

Der Index verlor seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 3.19 Prozent. Bei 33’547.52 Punkten verzeichnete der MDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 26’803.25 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Die Top-Aktien im MDAX sind derzeit Siltronic (+ 4.85 Prozent auf 55.10 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 2.63 Prozent auf 48.44 EUR), LEG Immobilien (+ 2.59 Prozent auf 50.00 EUR), Sartorius vz (+ 1.41 Prozent auf 295.60 EUR) und AIXTRON SE (+ 1.34 Prozent auf 31.74 EUR). Auf der Verliererseite im MDAX stehen hingegen DEUTZ (-14.65 Prozent auf 7.84 EUR), Aurubis (-5.16 Prozent auf 126.80 EUR), Nemetschek SE (-4.68 Prozent auf 58.10 EUR), RTL (-3.48 Prozent auf 30.55 EUR) und thyssenkrupp (-2.45 Prozent auf 11.33 EUR).

MDAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im MDAX sticht die DEUTZ-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 6’320’302 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Porsche vz-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 38.595 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im MDAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der MDAX-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TUI-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 5.45 erwartet. Mit 8.24 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.ch