Sartorius Stedim Biotech Aktie 32518471 / FR0013154002
220.20 EUR
-0.20 EUR
-0.09 %
14:13:13
BMN
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26.11.2026 12:55:39
Sartorius Stedim Biotech Buy
Sartorius Stedim Biotech
220.20 EUR -0.09%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Sartorius Stedim von 235 auf 265 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst James Quigley ließ seine Schätzungen für das Biotechunternehmen am Donnerstag unangetastet, passte allerdings seine Bewertung an die jüngsten Trends an./ag/tav;
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.11.2026 / 03:59 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Sartorius Stedim Biotech Buy
|
Unternehmen:
Sartorius Stedim Biotech
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
265.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
219.40 €
|
Abst. Kursziel*:
20.78%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
220.20 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
20.35%
|
Analyst Name::
James Quigley
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Sartorius Stedim Biotech
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31.10.26
|So schätzen die Analysten die Sartorius Stedim Biotech-Aktie im Oktober 2026 ein (finanzen.net)
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22.10.26
|Sartorius Stedim Biotech delivers strong operational growth and robust profitability (EQS Group)
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21.10.26
|Ausblick: Sartorius Stedim Biotech öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
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07.10.26
|Erste Schätzungen: Sartorius Stedim Biotech legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
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30.09.26
|September 2026: Analysten sehen Potenzial bei Sartorius Stedim Biotech-Aktie (finanzen.net)
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31.08.26
|Analysten sehen bei Sartorius Stedim Biotech-Aktie Potenzial (finanzen.net)
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31.07.26
|Die Expertenmeinungen zur Sartorius Stedim Biotech-Aktie im Juli 2026 (finanzen.net)
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23.07.26
|Sartorius Stedim Biotech continues positive development and expands profitable growth (EQS Group)
Analysen zu Sartorius Stedim Biotech
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|Sartorius Stedim Biotech Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
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|Sartorius Stedim Biotech Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.10.26
|Sartorius Stedim Biotech Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.26
|Sartorius Stedim Biotech Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|23.10.26
|Sartorius Stedim Biotech Outperform
|RBC Capital Markets
|12:55
|Sartorius Stedim Biotech Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|26.10.26
|Sartorius Stedim Biotech Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.10.26
|Sartorius Stedim Biotech Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.26
|Sartorius Stedim Biotech Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|23.10.26
|Sartorius Stedim Biotech Outperform
|RBC Capital Markets
|12:55
|Sartorius Stedim Biotech Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|26.10.26
|Sartorius Stedim Biotech Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.10.26
|Sartorius Stedim Biotech Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.26
|Sartorius Stedim Biotech Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|23.10.26
|Sartorius Stedim Biotech Outperform
|RBC Capital Markets
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
|13.07.26
|Sartorius Stedim Biotech Neutral
|UBS AG
|17.04.26
|Sartorius Stedim Biotech Neutral
|UBS AG
|17.03.26
|Sartorius Stedim Biotech Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.01.26
|Sartorius Stedim Biotech Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.01.26
|Sartorius Stedim Biotech Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|Sartorius Stedim Biotech
|220.00
|-0.18%
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|12:55
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|12:54
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Goldman Sachs Group Inc.
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|12:38
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Hannover Rück Underweight
|12:13
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DZ BANK
Sanofi Halten
|11:53
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MPCM
KSB Buy
|11:47
|
Jefferies & Company Inc.
Siltronic Buy
|11:47
|
JP Morgan Chase & Co.
Alstom Neutral