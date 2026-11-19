Der MDAX bewegte sich im XETRA-Handel letztendlich um 1.03 Prozent leichter bei 29’572.04 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 338.372 Mrd. Euro. In den Handel ging der MDAX 0.471 Prozent stärker bei 30’019.21 Punkten, nach 29’878.63 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 29’559.36 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 30’191.31 Punkten.

MDAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verzeichnet der MDAX bislang ein Minus von 3.65 Prozent. Noch vor einem Monat, am 19.10.2026, erreichte der MDAX einen Wert von 30’513.26 Punkten. Der MDAX stand noch vor drei Monaten, am 19.08.2026, bei 31’822.47 Punkten. Vor einem Jahr, am 19.11.2025, wies der MDAX 28’656.56 Punkte auf.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 4.54 Prozent nach unten. Das MDAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 33’547.52 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 26’803.25 Zähler.

Die Tops und Flops im MDAX

Unter den stärksten Aktien im MDAX befinden sich derzeit Elmos Semiconductor (+ 2.06 Prozent auf 109.20 EUR), AIXTRON SE (+ 1.98 Prozent auf 32.51 EUR), flatexDEGIRO (+ 1.40 Prozent auf 21.68 EUR), Sartorius vz (+ 1.36 Prozent auf 299.00 EUR) und DEUTZ (+ 0.91 Prozent auf 7.73 EUR). Unter den schwächsten MDAX-Aktien befinden sich derweil Evonik (-16.21 Prozent auf 18.25 EUR), LANXESS (-4.14 Prozent auf 12.03 EUR), AUTO1 (-3.88 Prozent auf 13.12 EUR), TUI (-3.02 Prozent auf 7.07 EUR) und Knorr-Bremse (-2.82 Prozent auf 93.10 EUR).

Diese MDAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Aktuell weist die Evonik-Aktie das grösste Handelsvolumen im MDAX auf. 4’929’678 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Porsche vz-Aktie sticht im MDAX mit einer Marktkapitalisierung von 38.740 Mrd. Euro heraus.

Fundamentaldaten der MDAX-Titel im Blick

Die TUI-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5.45 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den MDAX-Werten inne. Die freenet-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8.22 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch