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17.11.2026 10:02:05
TecDAX-Titel Sartorius vz-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Sartorius vz von vor 3 Jahren verdient
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Sartorius vz gewesen.
Heute vor 3 Jahren wurde das Sartorius vz-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 273.80 EUR. Wenn man vor 3 Jahren 10’000 EUR in die Sartorius vz-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 36.523 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 10’628.20 EUR, da sich der Wert einer Sartorius vz-Aktie am 16.11.2026 auf 291.00 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 6.28 Prozent gesteigert.
Die Marktkapitalisierung von Sartorius vz belief sich zuletzt auf 17.76 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
Während KI und grosse Technologiekonzerne die Börse prägen, geraten andere Branchen aus dem Blickfeld vieler Anleger. Doch können gerade dort interessante Chancen entstehen?
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