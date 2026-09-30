Sartorius vz. Aktie 346908 / DE0007165631
239.40CHF
1.80CHF
0.76 %
15:19:36
SWX
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
01.10.2026 13:36:25
Sartorius vz Neutral
Sartorius vz.
240.24 CHF -1.38%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Sartorius von 228 auf 244 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Erholung im Bereich Bioprocessing laufe rund, schrieb James Quigley am Mittwoch. Er liegt mit seiner operativen Ergebnisprognose (Ebitda) für das dritte Quartal leicht über dem Konsens. Quigley favorisiert aber die Papiere der Tochter Sartorius Stedim Biotech./ag/tih;
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2026 / 23:12 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Sartorius AG Vz. Neutral
|
Unternehmen:
Sartorius AG Vz.
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
244.00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
257.40 €
|
Abst. Kursziel*:
-5.21%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
254.70 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-4.20%
|
Analyst Name::
James Quigley
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Sartorius AG Vz.
|
30.09.26
|Freundlicher Handel: TecDAX zum Start des Mittwochshandels freundlich (finanzen.ch)
|
29.09.26
|TecDAX-Wert Sartorius vz-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Sartorius vz von vor 5 Jahren angefallen (finanzen.ch)
|
28.09.26
|Montagshandel in Frankfurt: TecDAX zeigt sich zum Handelsende leichter (finanzen.ch)
|
28.09.26
|TecDAX-Handel aktuell: TecDAX zeigt sich leichter (finanzen.ch)
|
28.09.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: MDAX-Börsianer greifen am Montagnachmittag zu (finanzen.ch)
|
28.09.26
|Pluszeichen in Frankfurt: So steht der TecDAX am Mittag (finanzen.ch)
|
28.09.26
|MDAX aktuell: MDAX am Montagmittag mit Abgaben (finanzen.ch)
|
28.09.26
|Handel in Frankfurt: MDAX klettert zum Start des Montagshandels (finanzen.ch)