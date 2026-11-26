Alstom Aktie 2229080 / FR0010220475
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Alstom Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Alstom nach einer Analystenveranstaltung in London mit einem Kursziel von 14 Euro auf "Neutral" belassen. Hier habe sich der Schienenfahrzeughersteller ausführlicher zur jüngsten Gewinn- und Casjflow-Warnung und den Zahlen für das erste Geschäftshalbjahr geäußert, schrieb Akash Gupta am Donnerstag. Das Management habe betont, dass die für die Warnung verantwortlichen Probleme mit Regionalzügen der Plattform Coradia Max in Deutschland auf diese beschränkt seien und die anderen Geschäftsbereiche gut liefen./rob/gl/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Alstom S.A. Neutral
|
Unternehmen:
Alstom S.A.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
14.00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
8.50 €
|
Abst. Kursziel*:
64.63%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
8.60 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
62.72%
|
Analyst Name::
Akash Gupta
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Alstom S.A.
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02.11.26
|For Alstom, one disruption begets the next (Financial Times)
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02.11.26
|Alstom shares tumble 26% after train maker cuts profit forecast (Financial Times)
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02.11.26
|Alstom shares tumble 26% after train maker cuts profit forecast (Financial Times)
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31.10.26
|Oktober 2026: So schätzen Experten die Alstom-Aktie ein (finanzen.net)
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06.10.26
|Rheinmetall übernimmt Kasseler Lokomotiv-Werk von Alstom (AWP)
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30.09.26
|So schätzen die Analysten die Alstom-Aktie im September 2026 ein (finanzen.net)
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|CAC 40-Wert Alstom-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Alstom von vor einem Jahr verloren (finanzen.ch)
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Analysen zu Alstom S.A.
|11:47
|Alstom Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|19.11.26
|Alstom Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|18.11.26
|Alstom Hold
|Deutsche Bank AG
|18.11.26
|Alstom Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.11.26
|Alstom Halten
|DZ BANK
|11:47
|Alstom Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|19.11.26
|Alstom Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|18.11.26
|Alstom Hold
|Deutsche Bank AG
|18.11.26
|Alstom Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.11.26
|Alstom Halten
|DZ BANK
|02.11.26
|Alstom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.10.26
|Alstom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.09.26
|Alstom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.09.26
|Alstom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.07.26
|Alstom Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.11.26
|Alstom Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.11.26
|Alstom Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.11.26
|Alstom Underweight
|Barclays Capital
|04.06.26
|Alstom Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|23.04.26
|Alstom Underweight
|Barclays Capital
|11:47
|Alstom Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|18.11.26
|Alstom Hold
|Deutsche Bank AG
|18.11.26
|Alstom Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.11.26
|Alstom Halten
|DZ BANK
|03.11.26
|Alstom Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Alstom S.A.
|7.88
|0.48%
Aktuelle Aktienanalysen
|11:53
|
MPCM
KSB Buy
|11:47
|
Jefferies & Company Inc.
Siltronic Buy
|11:47
|
JP Morgan Chase & Co.
Alstom Neutral
|11:43
|
UBS AG
Richemont Buy
|11:42
|
MPCM
AIXTRON Buy
|11:28
|
UBS AG
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|11:18
|
Jefferies & Company Inc.
Wacker Neuson Hold