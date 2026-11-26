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26.11.2026 11:13:36
TX Group-Aktie zieht an:Tamedia-Werbechef Philipp Mankowski tritt ab
Der Leiter von Tamedia Advertising, Philipp Mankowski, verlässt das Medienhaus nach zehn Jahren per Jahresende.
Lütgenau übernimmt vorübergehend die Verkaufsleitung, Rothberger leitet den Bereich Operations. Gemeinsam führen sie Tamedia Advertising bis zur definitiven Nachfolgeregelung, wie aus einer Mitteilung vom Donnerstag hervorgeht.
Mankowski kam 2016 zu Tamedia und baute das nationale Werbegeschäft auf. Seit 2025 leitet er Tamedia Advertising als eigenständige Vermarktungseinheit. Er steht Tamedia laut Mitteilung noch bis Ende März 2027 beratend zur Verfügung.
Die TX Group-Aktie gewinnt via SIX zeitweise 1,13 Prozent auf 160,60 Franken.
awp-robot/yz
Zürich (awp)
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