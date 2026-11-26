Martin Lütgenau und Sarah Rothberger übernehmen die Leitung der Werbevermarktung interimistisch.

Lütgenau übernimmt vorübergehend die Verkaufsleitung, Rothberger leitet den Bereich Operations. Gemeinsam führen sie Tamedia Advertising bis zur definitiven Nachfolgeregelung, wie aus einer Mitteilung vom Donnerstag hervorgeht.

Mankowski kam 2016 zu Tamedia und baute das nationale Werbegeschäft auf. Seit 2025 leitet er Tamedia Advertising als eigenständige Vermarktungseinheit. Er steht Tamedia laut Mitteilung noch bis Ende März 2027 beratend zur Verfügung.

Die TX Group-Aktie gewinnt via SIX zeitweise 1,13 Prozent auf 160,60 Franken.

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Zürich (awp)