Der TecDAX notiert im XETRA-Handel um 09:10 Uhr um 0.28 Prozent leichter bei 3’875.02 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 535.378 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0.085 Prozent auf 3’882.62 Punkte an der Kurstafel, nach 3’885.94 Punkten am Vortag.

Der TecDAX verzeichnete bei 3’887.82 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Dienstag 3’872.02 Einheiten.

TecDAX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX wurde am vorherigen Handelstag, dem 23.10.2026, mit 4’024.30 Punkten bewertet. Der TecDAX wurde vor drei Monaten, am 24.08.2026, mit 4’049.23 Punkten bewertet. Noch vor einem Jahr, am 24.11.2025, betrug der TecDAX-Kurs 3’459.68 Punkte.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 6.92 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des TecDAX beträgt derzeit 4’284.41 Punkte. Bei 3’322.31 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im TecDAX

Die stärksten Einzelwerte im TecDAX sind derzeit OHB SE (+ 2.22 Prozent auf 184.00 EUR), Eckert Ziegler (+ 2.05 Prozent auf 14.92 EUR), HENSOLDT (+ 0.88 Prozent auf 77.54 EUR), Sartorius vz (+ 0.75 Prozent auf 296.00 EUR) und Ottobock (+ 0.65 Prozent auf 38.45 EUR). Unter den schwächsten TecDAX-Aktien befinden sich hingegen AIXTRON SE (-7.71 Prozent auf 29.57 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-1.74 Prozent auf 47.30 EUR), JENOPTIK (-1.05 Prozent auf 35.68 EUR), PVA TePla (-0.96 Prozent auf 26.70 EUR) und Infineon (-0.84 Prozent auf 48.02 EUR).

Welche TecDAX-Aktien das grösste Handelsvolumen aufweisen

Im TecDAX weist die Infineon-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 186’273 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die SAP SE-Aktie mit 207.374 Mrd. Euro die dominierende Aktie im TecDAX.

Fundamentaldaten der TecDAX-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie. Hier soll ein KGV von 4.42 zu Buche schlagen. Mit 8.26 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der freenet-Aktie an.

Redaktion finanzen.ch