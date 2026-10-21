Sartorius vz. Aktie 346908 / DE0007165631
253.70CHF
7.20CHF
2.92 %
15:30:44
SWX
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23.10.2026 14:41:01
Sartorius vz Buy
Sartorius vz.
255.19 CHF 1.01%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Sartorius auf "Buy" mit einem Kursziel von 300 Euro belassen. Der Laborausrüster habe im dritten Quartal eine erfreuliche Dynamik im Bereich Verbrauchsmaterialien gezeigt, schrieb Matthew Weston in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Umsatz habe die Konsensschätzung etwas übertroffen./rob/edh/mis;
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2026 / 20:42 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Sartorius AG Vz. Buy
|
Unternehmen:
Sartorius AG Vz.
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
300.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
276.30 €
|
Abst. Kursziel*:
8.58%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
276.80 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
8.38%
|
Analyst Name::
Matthew Weston
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Sartorius AG Vz.
|
12:26
|TecDAX aktuell: TecDAX fällt am Freitagmittag zurück (finanzen.ch)
|
12:26
|Schwacher Handel: MDAX schwächelt mittags (finanzen.ch)
|
22.10.26
|Minuszeichen in Frankfurt: TecDAX zeigt sich schlussendlich schwächer (finanzen.ch)
|
22.10.26
|MDAX-Handel aktuell: MDAX beendet den Handel in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
22.10.26
|MDAX aktuell: MDAX am Donnerstagnachmittag schwächer (finanzen.ch)
|
22.10.26
|Freundlicher Handel: So entwickelt sich der TecDAX nachmittags (finanzen.ch)
|
22.10.26
|Schwacher Handel: TecDAX fällt am Donnerstagmittag (finanzen.ch)
|
22.10.26
|Handel in Frankfurt: So bewegt sich der MDAX am Mittag (finanzen.ch)
Analysen zu Sartorius AG Vz.
|13:52
|Sartorius vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:00
|Sartorius vz. Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:33
|Sartorius vz. Outperform
|RBC Capital Markets
|22.10.26
|Sartorius vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|22.10.26
|Sartorius vz. Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:52
|Sartorius vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:00
|Sartorius vz. Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:33
|Sartorius vz. Outperform
|RBC Capital Markets
|22.10.26
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|RBC Capital Markets
|22.10.26
|Sartorius vz. Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:52
|Sartorius vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:33
|Sartorius vz. Outperform
|RBC Capital Markets
|22.10.26
|Sartorius vz. Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.10.26
|Sartorius vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.10.26
|Sartorius vz. Buy
|UBS AG
|29.01.25
|Sartorius vz. Verkaufen
|DZ BANK
|28.01.25
|Sartorius vz. Underperform
|Bernstein Research
|15.01.25
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|06.01.25
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|Bernstein Research
|06.01.25
|Sartorius vz. Underperform
|Bernstein Research
|12:00
|Sartorius vz. Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.10.26
|Sartorius vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.10.26
|Sartorius vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|01.10.26
|Sartorius vz. Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.08.26
|Sartorius vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|Sartorius AG Vz.
|253.90
|3.00%
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