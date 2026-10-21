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Sartorius vz. Aktie 346908 / DE0007165631

253.70
CHF
7.20
CHF
2.92 %
15:30:44
SWX
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23.10.2026 14:41:01

Sartorius vz Buy

Sartorius vz.
255.19 CHF 1.01%
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Sartorius auf "Buy" mit einem Kursziel von 300 Euro belassen. Der Laborausrüster habe im dritten Quartal eine erfreuliche Dynamik im Bereich Verbrauchsmaterialien gezeigt, schrieb Matthew Weston in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Umsatz habe die Konsensschätzung etwas übertroffen./rob/edh/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2026 / 20:42 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Sartorius AG Vz. Buy
Unternehmen:
Sartorius AG Vz. 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
300.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
276.30 € 		Abst. Kursziel*:
8.58%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
276.80 € 		Abst. Kursziel aktuell:
8.38%
Analyst Name::
Matthew Weston 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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