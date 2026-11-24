Siltronic Aktie 28423342 / DE000WAF3001
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Siltronic Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Siltronic nach dem deutschen Eigenkapitalforum in Frankfurt mit einem Kursziel von 130 Euro auf "Buy" belassen. Die Erholung der Halbleiterwafer-Nachfrage weite sich aus und der Hersteller rechne mit höheren Preisen, schrieben die Experten am Mittwoch in ihrer Nachlese. Das Management habe aber betont, dass anders als 2022 die Kunden nicht bereit sein dürften, deutlich mehr zu bezahlen./gl/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Siltronic AG Buy
|
Unternehmen:
Siltronic AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
130.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
48.38 €
|
Abst. Kursziel*:
168.71%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
48.52 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
167.93%
|
Analyst Name::
Martin Comtesse
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Siltronic AG
|
10:00
|EQS-PVR: Siltronic AG: Veröffentlichung gemäss § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung (EQS Group)
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10:00
|EQS-PVR: Siltronic AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
25.11.26
|Verluste in Frankfurt: MDAX schlussendlich im Minus (finanzen.ch)
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25.11.26
|Börse Frankfurt in Rot: TecDAX beendet die Sitzung weit in der Verlustzone (finanzen.ch)
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25.11.26
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: TecDAX präsentiert sich am Nachmittag leichter (finanzen.ch)
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25.11.26
|Verluste in Frankfurt: MDAX sackt am Mittwochnachmittag ab (finanzen.ch)
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25.11.26
|XETRA-Handel TecDAX zeigt sich leichter (finanzen.ch)
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25.11.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: So entwickelt sich der MDAX am Mittag (finanzen.ch)
Analysen zu Siltronic AG
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|04.11.26
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|18.11.26
|Siltronic Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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|Siltronic Hold
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|01.05.26
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|Siltronic Hold
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Aktien in diesem Artikel
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