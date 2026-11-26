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Samichlaus, Lindor-Kugeln, Adventskalender oder Pralinés – die Liste der Schoggi-Leckereien, mit denen Lindt & Sprüngli gerade um die Kundschaft buhlt, ist lang. Auf seinem Schweizer Onlineshop führt der Konzern 112 Artikel der Kategorie „Weihnachten“. Doch trotz des grossen Sortiments zeigen inflationsgeplagte Verbraucher dem Hersteller von Edelschokoladen gerade die kalte Schulter. Ende September musste Lindt & Sprüngli die Prognose für 2026 nach unten korrigieren. Seither erwartet das Management ein organisches Umsatzwachstum von null bis zwei Prozent. Zuvor lag die Zielsetzung bei einer Steigerungsrate von vier bis sechs Prozent.

„Die verhaltene Konsumentenstimmung und gestiegene Preissensibilität haben zu tiefer als erwarteten Auftragsvolumen vor allem im saisonalen Geschäft geführt“, erklärte das Unternehmen. Insbesondere in Deutschland, der Schweiz und Österreich hat sich der Handel mit Bestellungen für die Weihnachtszeit zurückgehalten. Ein Übriges tat die extreme Sommer-Hitze in Europa. Sie raubte den Verbrauchern die Lust auf Schoggi und setzte dem gesamten Sektor zu.

Investoren machen Druck

Obwohl Lindt & Sprüngli weiterhin eine Verbesserung der Profitabilität anstrebt, reagierte die Börse geschockt. Innert fünf Tagen gab der Partizipationsschein des Traditionskonzerns um bis zu 13 Prozent nach. Zwischenzeitlich notierte der Mid Cap zum ersten Mal seit knapp sechs Jahren bei weniger als 7'500 Schweizer Franken. Keine drei Wochen nach der Umsatzwarnung zog der Verwaltungsrat personelle Konsequenzen: CEO Adalbert Lechner musste seinen Posten räumen. Ausserdem besetzte das Kontrollgremium die Chefsessel für die Geschäfte in Deutschland und Österreich neu.

Spätestens im zweiten Quartal des kommenden Jahres will VR-Präsident Ernst Tanner einen neuen CEO präsentieren. Bis dahin lenkt Dieter Weisskopf, er stand schon von 2016 bis 2022 an der Konzernspitze, das Unternehmen interimistisch. Noch muss sich zeigen, ob Tanner den neuen Top-Manager selbst vorstellen wird. Der Druck auf den Mann, der seit mehr als drei Jahrzehnten an der Spitze von Lindt & Sprüngli steht, ist gross.

Reuters hat mit mehreren namhaften Investoren gesprochen. Der Nachrichtenagentur zufolge drängen sie auf weitere personelle und strukturelle Veränderungen an der Unternehmensspitze. Diese sollten auch vor dem 80-Jährigen Langzeitpräsidenten nicht Halt machen. „Die derzeitige Machtkonzentration muss abgeschafft und die Verantwortung auf mehreren Schultern verteilt werden“, fordert beispielsweise Ingo Speich von der Fondsgesellschaft Deka Investment.

Langzeitpräsident möchte bleiben

Wenig überraschend denkt Tanner nicht an den Ruhestand. Vielmehr zeigte er sich in einem Interview davon überzeugt, das Unternehmen wieder in die Erfolgsspur führen zu können. Probleme sieht der mächtige Mann hinter dem Schoggi-Imperium vor allem in Deutschland. Dort habe der mittlerweile geschasste Länderchef die Lage falsch eingeschätzt. Als exekutiver Verwaltungsrat dürfte Tanner aber stets Bescheid gewusst und die Preiserhöhungen mitgetragen haben. Als Reaktion auf haussierende Kakao-Notierungen hatte Lindt & Sprüngli die eigenen Produkte stark verteuert – und damit wohl so manchen Schoggi-Liebhaber verprellt.

Auf wackeligen Füssen

Die Aussicht auf einen echten Neuanfang an der Konzernspitze könnte dazu beigetragen haben, dass Lindt & Sprüngli an der Börse bereits wieder Boden gut gemacht hat. Anfang Monat macht sich der Partizipationsschein daran, dem steilen Abwärtstrend zu entkommen. Noch aber steht der Ausbruch nach oben auf wackeligem Fundament. Immerhin: Die 55-Tage-Linie hat einer erneuten Attacke der Bären Stand gehalten. Alles in allem könnte es durchaus sinnvoll sein, auf einen weiteren Anlauf zum Sprung über den Abwärtstrend zu spekulieren.

Bei 8'600 Schweizer Franken hat die Société Générale den Strike eines Call Warrants fixiert. Lindt & Sprüngli notiert also noch knapp aus dem Geld. Trader positionieren sich hier mit einem Hebel von rund 12, die Laufzeit endet im kommenden Juni. Dann ist das Ostergeschäft 2027 längst gelaufen. Es sollte also zumindest ein Stück weit feststehen, ob der Branchenriese die richtigen Stellschrauben dreht, um die Krise abzuschütteln. Auch die Zukunft von Ernst Tanner könnte sich derweil klären. Natürlich sind auch neue Rücksetzer möglich. Ein wichtiger Termin ist der 19. Januar, dann legt Lindt & Sprüngli die Umsatzzahlen für 2026 vor.

Trading Idee Lindt & Sprüngli Basiswert Lindt & Sprüngli Produktgattung Call Warrant Investmentrichtung Long Emittent Société Générale ISIN / Valor DE000FE5EM19 / 155730027 Laufzeit 18. Juni 2027 Stand 26.11.26 08:30 Uhr Kurs Hebelprodukt 0.732 Franken Strike 8'600 Franken Ratio 1000.00 Hebel 11.732 Zeitwert 0.732 Franken Stop-Loss 0.45 Franken Ziel 1.10 Franken (50%)

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