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24.11.2026 10:02:13
TecDAX-Wert Sartorius vz-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Sartorius vz von vor 5 Jahren bedeutet
Vor Jahren in Sartorius vz eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.
Vor 5 Jahren wurde das Sartorius vz-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende standen Sartorius vz-Anteile an diesem Tag bei 546.00 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0.183 Sartorius vz-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 23.11.2026 auf 293.80 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 53.81 EUR wert. Das entspricht einer Abnahme von 46.19 Prozent.
Zuletzt ergab sich für Sartorius vz eine Börsenbewertung in Höhe von 18.11 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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