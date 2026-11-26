|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Experten-Einschätzung
|
26.11.2026 13:28:44
Hannover Rück-Analyse: Barclays Capital stuft Aktie mit Underweight ein
Hier sind die Erkenntnisse von Barclays Capital-Analyst Ivan Bokhmat, der das Hannover Rück-Papier näher betrachtet hat.
Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Hannover Rück von 271 auf 279 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Die Ziele des Rückversicherers für 2027 lägen nahe am Konsens, schrieb Ivan Bokhmat am Mittwoch. Bei der Eigenkapitalrendite sieht er kaum nach Luft nach oben.
Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die Hannover Rück-Aktie am Tag der Analyse
Um 13:12 Uhr konnte die Aktie von Hannover Rück zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0.3 Prozent auf 296.00 EUR. Daher zeigt die Aktie noch ein Abwärtsrisiko von 5.74 Prozent gemessen am festgelegten Kursziel. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 14’322 Hannover Rück-Aktien. Die Aktie legte auf Jahressicht 2026 um 16.8 Prozent zu.
LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.11.2026 / 19:16 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.11.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Trading Signals: Lindt & Sprüngli - Eine bitter-süsse Versuchung
Der Schoggi-Konzern steckt in der Krise, Investoren pochen auf einen Neuanfang. Mit Blick auf die kommenden Monate könnte die Spekulation auf nachhaltige Veränderungen an der Konzernspitze bei dem gebeutelten Mid Cap für Fantasie sorgen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Hannover Rück
|
26.11.26
|Freundlicher Handel: So bewegt sich der LUS-DAX nachmittags (finanzen.ch)
|
26.11.26
|Optimismus in Frankfurt: DAX liegt am Nachmittag im Plus (finanzen.ch)
|
26.11.26
|Börse Frankfurt: LUS-DAX verbucht am Donnerstagmittag Gewinne (finanzen.ch)
|
26.11.26
|Aufschläge in Frankfurt: DAX auf grünem Terrain (finanzen.ch)
|
25.11.26
|DZ BANK veröffentlicht Bewertung: Hannover Rück-Aktie mit Kaufen (finanzen.ch)
|
25.11.26
|Hannover Rück-Aktie tiefer: Rückversicherer plant weiteres Gewinnwachstum (finanzen.ch)
|
25.11.26
|Analyse: So bewertet Jefferies & Company Inc. die Hannover Rück-Aktie (finanzen.ch)
|
25.11.26
|Neue Analyse: RBC Capital Markets bewertet Hannover Rück-Aktie mit Sector Perform (finanzen.ch)
Analysen zu Hannover Rück
|26.11.26
|Hannover Rück Underweight
|Barclays Capital
|25.11.26
|Hannover Rück Kaufen
|DZ BANK
|25.11.26
|Hannover Rück Sector Perform
|RBC Capital Markets
|25.11.26
|Hannover Rück Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.11.26
|Hannover Rück Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.11.26
|Hannover Rück Underweight
|Barclays Capital
|25.11.26
|Hannover Rück Kaufen
|DZ BANK
|25.11.26
|Hannover Rück Sector Perform
|RBC Capital Markets
|25.11.26
|Hannover Rück Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.11.26
|Hannover Rück Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.11.26
|Hannover Rück Kaufen
|DZ BANK
|25.11.26
|Hannover Rück Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.11.26
|Hannover Rück Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.11.26
|Hannover Rück Kaufen
|DZ BANK
|10.11.26
|Hannover Rück Buy
|UBS AG
|26.11.26
|Hannover Rück Underweight
|Barclays Capital
|25.11.26
|Hannover Rück Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.11.26
|Hannover Rück Underweight
|Barclays Capital
|10.11.26
|Hannover Rück Underweight
|Barclays Capital
|09.11.26
|Hannover Rück Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.11.26
|Hannover Rück Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10.11.26
|Hannover Rück Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09.11.26
|Hannover Rück Sector Perform
|RBC Capital Markets
|20.10.26
|Hannover Rück Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.26
|Hannover Rück Sector Perform
|RBC Capital Markets
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerWall Street bleibt an Thanksgiving geschlossen -- SMI und DAX schliessen deutlich stärker -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich im Plus
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt präsentierten sich im Handel am Donnerstag mit deutlichen Aufschlägen. Die US-Börsen bleiben feiertagsbedingt geschlossen. In Asien waren am Donnerstag überwiegend positive Vorzeichen zu beobachten.