Hannover Rück Aktie 1115829 / DE0008402215
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26.11.2026 12:38:56
Hannover Rück Underweight
Hannover Rück
271.52 CHF 0.84%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Hannover Rück von 271 auf 279 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Die Ziele des Rückversicherers für 2027 lägen nahe am Konsens, schrieb Ivan Bokhmat am Mittwoch. Bei der Eigenkapitalrendite sieht er kaum nach Luft nach oben./ag/gl;
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.11.2026 / 19:16 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.11.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Hannover Rück Underweight
|
Unternehmen:
Hannover Rück
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
279.00 €
|
Rating jetzt:
Underweight
|
Kurs*:
295.40 €
|
Abst. Kursziel*:
-5.55%
|
Rating update:
Underweight
|
Kurs aktuell:
296.60 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-5.93%
|
Analyst Name::
Ivan Bokhmat
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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