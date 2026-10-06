Sartorius vz. Aktie 346908 / DE0007165631
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Sartorius vz Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Sartorius auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 220 Euro belassen. Charles Weston überarbeitete am Montag sein Bewertungsmodell für den Labordienstleister und Pharmazulieferer sowie für dessen französische Tochter Sartorius Stedim Biotech. Damit trug er den Auswirkungen zurückerstatteter US-Zölle sowie der Mattek-Übernahme und Wechselkursveränderungen Rechnung. Für 2026 sei der Einfluss auf seine Umsatzprognosen minimal und für die Folgejahre moderat positiv./gl/ck;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.10.2026 / 19:17 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Sartorius AG Vz. Sector Perform
|
Unternehmen:
Sartorius AG Vz.
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
220.00 €
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
263.00 €
|
Abst. Kursziel*:
-16.35%
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
262.20 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-16.09%
|
Analyst Name::
Charles Weston
|
KGV*:
-
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