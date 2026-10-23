Sartorius vz. Aktie 346908 / DE0007165631
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Sartorius vz Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Sartorius von 307 auf 315 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Geschäftszahlen des dritten Quartals hätten die Erholung im Geschäftsbereich Bioprocess Solutions (BPS) bestätigt, schrieb James Vane-Tempest am Freitag im Nachgang des Berichts des Laborkonzerns und seiner Tochter Sartorius Stedim Biotech. Die Stärke im LPS-Segment Lab Products & Services treibe die Jahresziele nach oben./ag/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Sartorius AG Vz. Buy
|
Unternehmen:
Sartorius AG Vz.
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
315.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
277.80 €
|
Abst. Kursziel*:
13.39%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
282.40 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
11.54%
|
Analyst Name::
James Vane-Tempest
|
KGV*:
-
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23.10.26
|Minuszeichen in Frankfurt: TecDAX verbucht zum Handelsende Abschläge (finanzen.ch)
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23.10.26
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23.10.26
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23.10.26
|Schwacher Handel: MDAX schwächelt mittags (finanzen.ch)
|
23.10.26
|TecDAX aktuell: TecDAX fällt am Freitagmittag zurück (finanzen.ch)
|
22.10.26
|Minuszeichen in Frankfurt: TecDAX zeigt sich schlussendlich schwächer (finanzen.ch)
|
22.10.26
|MDAX-Handel aktuell: MDAX beendet den Handel in der Verlustzone (finanzen.ch)
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|UBS AG
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|Barclays Capital
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|06:23
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|UBS AG
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|Deutsche Bank AG
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|Sartorius vz. Overweight
|Barclays Capital
|23.10.26
|Sartorius vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.01.25
|Sartorius vz. Verkaufen
|DZ BANK
|28.01.25
|Sartorius vz. Underperform
|Bernstein Research
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|Bernstein Research
|06.01.25
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|Bernstein Research
|06.01.25
|Sartorius vz. Underperform
|Bernstein Research
|23.10.26
|Sartorius vz. Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.10.26
|Sartorius vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.10.26
|Sartorius vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|01.10.26
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|Goldman Sachs Group Inc.
|12.08.26
|Sartorius vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|Sartorius AG Vz.
|254.60
|3.29%
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|06:24
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