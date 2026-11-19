Zum Handelsschluss tendierte der TecDAX im XETRA-Handel 0.51 Prozent schwächer bei 3’932.68 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im TecDAX enthaltenen Werte beträgt damit 567.268 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0.385 Prozent auf 3’968.05 Punkte an der Kurstafel, nach 3’952.85 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des TecDAX betrug 4’003.38 Punkte, das Tagestief hingegen 3’929.31 Zähler.

So bewegt sich der TecDAX seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verbucht der TecDAX bislang einen Verlust von 3.64 Prozent. Der TecDAX stand vor einem Monat, am 19.10.2026, bei 4’010.90 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 19.08.2026, erreichte der TecDAX einen Wert von 4’059.16 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 19.11.2025, erreichte der TecDAX einen Wert von 3’420.99 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 legte der Index bereits um 8.51 Prozent zu. Bei 4’284.41 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des TecDAX. Das Jahrestief liegt hingegen bei 3’322.31 Zählern.

TecDAX-Tops und -Flops

Die stärksten Aktien im TecDAX sind derzeit OHB SE (+ 4.58 Prozent auf 178.00 EUR), PVA TePla (+ 3.10 Prozent auf 27.24 EUR), Elmos Semiconductor (+ 2.06 Prozent auf 109.20 EUR), AIXTRON SE (+ 1.98 Prozent auf 32.51 EUR) und Sartorius vz (+ 1.36 Prozent auf 299.00 EUR). Die Flop-Titel im TecDAX sind hingegen VERBIO Vereinigte BioEnergie (-3.83 Prozent auf 21.60 EUR), SAP SE (-3.56 Prozent auf 187.02 EUR), Nemetschek SE (-2.53 Prozent auf 55.95 EUR), Drägerwerk (-2.52 Prozent auf 116.00 EUR) und freenet (-1.72 Prozent auf 23.94 EUR).

TecDAX-Aktien mit dem grössten Handelsvolumen

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im TecDAX auf. 5’541’108 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 227.492 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der TecDAX-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie. Hier wird ein KGV von 4.69 erwartet. Die freenet-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8.22 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch