Am Dienstag notierte der TecDAX via XETRA schlussendlich 1.82 Prozent leichter bei 3’993.85 Punkten. Der Wert der im TecDAX enthaltenen Werte beträgt damit 582.743 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0.331 Prozent auf 4’054.56 Punkte an der Kurstafel, nach 4’068.02 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des TecDAX betrug 4’054.56 Punkte, das Tagestief hingegen 3’979.09 Zähler.

So entwickelt sich der TecDAX im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX lag am vorherigen Handelstag, dem 16.10.2026, bei 4’015.21 Punkten. Vor drei Monaten, am 17.08.2026, lag der TecDAX noch bei 4’093.24 Punkten. Der TecDAX erreichte vor einem Jahr, am 17.11.2025, den Stand von 3’476.71 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 10.20 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der TecDAX bereits ein Jahreshoch bei 4’284.41 Punkten. Bei 3’322.31 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im TecDAX

Die Top-Aktien im TecDAX sind derzeit PVA TePla (+ 3.57 Prozent auf 26.72 EUR), JENOPTIK (+ 0.50 Prozent auf 35.94 EUR), Deutsche Telekom (+ 0.44 Prozent auf 27.12 EUR), AIXTRON SE (+ 0.29 Prozent auf 31.32 EUR) und Sartorius vz (+ 0.17 Prozent auf 291.50 EUR). Die Flop-Titel im TecDAX sind derweil EVOTEC SE (-6.34 Prozent auf 2.75 EUR), IONOS (-5.60 Prozent auf 35.06 EUR), SAP SE (-5.58 Prozent auf 201.50 EUR), ATOSS Software (-5.37 Prozent auf 82.90 EUR) und Nemetschek SE (-5.06 Prozent auf 60.95 EUR).

Die meistgehandelten TecDAX-Aktien

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das grösste Handelsvolumen im TecDAX auf. 5’465’226 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 240.984 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert.

KGV und Dividende der TecDAX-Aktien

Unter den TecDAX-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie mit 4.83 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die freenet-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8.17 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch