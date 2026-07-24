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24.07.2026 12:55:09

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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für SAP nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 200 Euro belassen. Der Softwarekonzern habe ein starkes zweites Jahresviertel hinter sich, schrieb Johannes Schaller in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dies stütze seine Einschätzung, dass sich sowohl der Cloud-Umsatz als auch das währungsbereinigte Wachstum des Konzerns 2027 beschleunigen dürften./edh/nas;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.07.2026 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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