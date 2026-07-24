SAP Aktie 345952 / DE0007164600
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
SAP SE Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für SAP nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 200 Euro belassen. Der Softwarekonzern habe ein starkes zweites Jahresviertel hinter sich, schrieb Johannes Schaller in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dies stütze seine Einschätzung, dass sich sowohl der Cloud-Umsatz als auch das währungsbereinigte Wachstum des Konzerns 2027 beschleunigen dürften./edh/nas;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.07.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: SAP SE Buy
|
Unternehmen:
SAP SE
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
200.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
135.42 €
|
Abst. Kursziel*:
47.69%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
134.96 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
48.19%
|
Analyst Name::
Johannes Schaller
|
KGV*:
-
Nachrichten zu SAP SE
|
13:24
|SAP-Aktie springt an: Quartalsgewinn steigt stärker als erwartet - Cloudumsatz beeindruckt (finanzen.ch)
|
13:00
|EQS-DD: SAP SE: Christian Kurt Klein, buy (EQS Group)
|
13:00