Applied Materials Aktie 908542 / US0382221051
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Prognosen im Überblick
|
12.08.2026 15:01:00
Ausblick: Applied Materials vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Das sind die Schätzungen der Experten für das anstehende Zahlenwerk von Applied Materials.
Applied Materials lädt am 13.08.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
Die Schätzungen von 29 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 3,40 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Applied Materials 2,22 USD je Aktie eingenommen.
Applied Materials soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 8,99 Milliarden USD abgeschlossen haben - davon gehen 27 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 23,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,30 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 32 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 12,33 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 8,66 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 32 Analysten durchschnittlich auf 33,50 Milliarden USD, gegenüber 28,37 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Trading Signals: Ferrari: Die zweite Chance
Ferrari hat nach einer schwierigen Zeit wieder auf die Überholspur gefunden. Starke Quartalszahlen, eine angehobene Jahresprognose und ein bis 2027 gefülltes Orderbuch sprechen für weiteren Rückenwind und bieten eine neue Trading Möglichkeit.Weiterlesen!
Nachrichten zu Applied Materials Inc.
|
06.08.26
|NASDAQ Composite Index-Wert Applied Materials-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Applied Materials von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
30.07.26
|NASDAQ Composite Index-Titel Applied Materials-Aktie: So viel hätte eine Investition in Applied Materials von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
29.07.26
|Schwacher Handel: NASDAQ 100 schliesst im Minus (finanzen.ch)
|
29.07.26
|Erste Schätzungen: Applied Materials legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
27.07.26
|Börse New York in Grün: NASDAQ 100 zum Handelsstart mit Zuschlägen (finanzen.ch)
|
23.07.26
|NASDAQ Composite Index-Titel Applied Materials-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Applied Materials von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.ch)
|
21.07.26
|NASDAQ Composite-Handel aktuell: Zum Start Gewinne im NASDAQ Composite (finanzen.ch)
|
17.07.26
|Handel in New York: NASDAQ 100 präsentiert sich zum Handelsstart schwächer (finanzen.ch)