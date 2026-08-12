Ausblick: Applied Materials vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Applied Materials lädt am 13.08.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Schätzungen von 29 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 3,40 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Applied Materials 2,22 USD je Aktie eingenommen.

Applied Materials soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 8,99 Milliarden USD abgeschlossen haben - davon gehen 27 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 23,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,30 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 32 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 12,33 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 8,66 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 32 Analysten durchschnittlich auf 33,50 Milliarden USD, gegenüber 28,37 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.ch