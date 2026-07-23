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24.07.2026 07:49:44

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für SAP nach Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 175 Euro belassen. Während der aktuelle Cloud-Auftragsbestand von 26 Prozent über den Erwartungen liegt, stellten das schwächere Ergebnis (Ebit) und der Margenrückgang letztlich eine negative Überraschung dar, schrieb Toby Ogg in einer am Freitag vorliegenden Studie. Allerdings setze das Ebit-Ziel für 2026 voraus, dass sich das Gewinnwachstum in der zweiten Jahreshälfte beschleunigen werde./rob/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.07.2026 / 00:19 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.07.2026 / 00:19 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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