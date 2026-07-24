SAP Aktie 345952 / DE0007164600
128.10CHF
5.60CHF
4.57 %
16:25:25
SWX
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24.07.2026 15:40:24
SAP SE Verkaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Aktie von SAP von 130 auf 120 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Verkaufen" belassen. Trotz plangemäßer Cloudumsätze im Rahmen des Konsens belasteten anorganische Effekte die operative Marge, was zu einer leichten Senkung des Ergebnisausblicks 2026 führe, schrieb Armin Kremser am Freitag nach dem Quartalsbericht des Softwareherstellers./rob/ajx/he;
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.07.2026 / 15:28 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.07.2026 / 15:31 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: SAP SE Verkaufen
|
Unternehmen:
SAP SE
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Verkaufen
|
Kurs*:
138.04 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Verkaufen
|
Kurs aktuell:
138.46 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Armin Kremser
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu SAP SE
|
16:29
|SAP SE Aktie News: Hausse bei SAP SE am Nachmittag (finanzen.ch)
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15:58
|Freitagshandel in Frankfurt: TecDAX nachmittags in Grün (finanzen.ch)
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15:58
|Gute Stimmung in Europa: Das macht der STOXX 50 am Nachmittag (finanzen.ch)
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15:58
|Starker Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 bewegt sich am Freitagnachmittag im Plus (finanzen.ch)
|
15:58
|Handel in Frankfurt: LUS-DAX nachmittags mit Kursplus (finanzen.ch)
|
15:58
|Handel in Frankfurt: DAX am Nachmittag stärker (finanzen.ch)
|
13:43
|Analyse: Buy-Bewertung für SAP SE-Aktie von Deutsche Bank AG (finanzen.ch)
|
13:00
|EQS-DD: SAP SE: Christian Kurt Klein, buy (EQS Group)
Analysen zu SAP SE
|15:40
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|12:55
|SAP Buy
|Deutsche Bank AG
|07:49
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:46
|SAP Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.07.26
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|15:40
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|12:55
|SAP Buy
|Deutsche Bank AG
|07:49
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:46
|SAP Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.07.26
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|15:40
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|24.04.26
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|29.01.26
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|23.10.25
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|06.08.25
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|07:49
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.07.26
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.07.26
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11.06.26
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14.05.26
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|SAP SE
|128.16
|4.62%
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