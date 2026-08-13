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Profitabler SAP SE-Einstieg? 13.08.2026 10:02:20

DAX 40-Titel SAP SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in SAP SE von vor 10 Jahren eingebracht

DAX 40-Titel SAP SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in SAP SE von vor 10 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in SAP SE-Aktien gewesen.

SAP
165.46 CHF 0.39%
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Vor 10 Jahren wurde das SAP SE-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 78.56 EUR. Wenn ein Anleger damals 10’000 EUR in die SAP SE-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 127.291 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 22’398.17 EUR, da sich der Wert eines SAP SE-Papiers am 12.08.2026 auf 175.96 EUR belief. Das entspricht einer Zunahme von 123.98 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von SAP SE belief sich zuletzt auf 208.56 Mrd. Euro. SAP SE-Papiere wurden am 13.09.2000 zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Der Erstkurs des SAP SE-Anteils belief sich damals auf 53.00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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Typ Hebel Verfall Valor
Long 7.2076 18.06.2027 157965340
Long 11.4355 18.12.2026 152899635
Long 3316.2981 18.12.2026 151640304
Typ Hebel Verfall Valor
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.0543 11.69 159437034
Long 11.4328 6.06 159476111
Long 27.6292 1.00 158841433
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 6.0282 13.00 159536285
Short 8.0689 8.78 157049043
Short 13.8146 3.97 158841453
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -25.57 152901381
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28.07.26 SAP Buy Jefferies & Company Inc.
27.07.26 SAP Neutral JP Morgan Chase & Co.
27.07.26 SAP Buy Goldman Sachs Group Inc.
27.07.26 SAP Buy UBS AG
27.07.26 SAP Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
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Short 15’398.95 13.70 SPNB2U
Short 15’951.80 8.97 SHVBSU
SMI-Kurs: 14’475.13 13.08.2026 17:31:47
Long 13’906.93 19.93 SXBF7U
Long 13’596.71 13.96 S0BF1U
Long 13’016.48 8.97 SPSB7U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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SAP SE 167.12 1.28% SAP SE

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