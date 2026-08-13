SAP Aktie 345952 / DE0007164600
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13.08.2026 10:02:20
DAX 40-Titel SAP SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in SAP SE von vor 10 Jahren eingebracht
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in SAP SE-Aktien gewesen.
Vor 10 Jahren wurde das SAP SE-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 78.56 EUR. Wenn ein Anleger damals 10’000 EUR in die SAP SE-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 127.291 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 22’398.17 EUR, da sich der Wert eines SAP SE-Papiers am 12.08.2026 auf 175.96 EUR belief. Das entspricht einer Zunahme von 123.98 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von SAP SE belief sich zuletzt auf 208.56 Mrd. Euro. SAP SE-Papiere wurden am 13.09.2000 zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Der Erstkurs des SAP SE-Anteils belief sich damals auf 53.00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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