Börse Europa: So bewegt sich der STOXX 50 am Donnerstagmittag

Der STOXX 50 steigt im STOXX-Handel um 12:09 Uhr um 0.23 Prozent auf 5’539.48 Punkte. Zuvor ging der STOXX 50 0.031 Prozent leichter bei 5’525.33 Punkten in den Handel, nach 5’527.02 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 verzeichnete bei 5’525.33 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 5’542.35 Einheiten.

STOXX 50 seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verbucht der STOXX 50 bislang ein Plus von 0.210 Prozent. Vor einem Monat, am 13.07.2026, wurde der STOXX 50 auf 5’370.26 Punkte taxiert. Noch vor drei Monaten, am 13.05.2026, wies der STOXX 50 einen Wert von 5’082.32 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 13.08.2025, notierte der STOXX 50 bei 4’521.82 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 11.75 Prozent aufwärts. Der STOXX 50 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 5’572.96 Punkten. 4’674.85 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im STOXX 50

Zu den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 zählen derzeit Rheinmetall (+ 2.02 Prozent auf 1’191.80 EUR), Nestlé (+ 1.69 Prozent auf 80.40 CHF), BAT (+ 1.13) Prozent auf 41.97 GBP), SAP SE (+ 1.03 Prozent auf 177.78 EUR) und Siemens Energy (+ 0.94 Prozent auf 163.22 EUR). Zu den schwächsten STOXX 50-Aktien zählen derweil Rio Tinto (-4.54 Prozent auf 71.84 GBP), London Stock Exchange (LSE) (-2.03 Prozent auf 85.74 GBP), BP (-1.62 Prozent auf 5.22 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (-1.02 Prozent auf 32.89 GBP) und GSK (-0.45 Prozent auf 18.61 GBP).

Welche Aktien im STOXX 50 den grössten Börsenwert aufweisen

Das grösste Handelsvolumen im STOXX 50 kann derzeit die HSBC-Aktie aufweisen. 2’502’130 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im STOXX 50 nimmt die ASML NV-Aktie die grösste Marktkapitalisierung ein. 598.940 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Titel

2026 hat die BP-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6.99 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 inne. Die Intesa Sanpaolo-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6.48 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch