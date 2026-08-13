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Kursentwicklung im Fokus 13.08.2026 12:26:58

Donnerstagshandel in Europa: Euro STOXX 50 freundlich

Donnerstagshandel in Europa: Euro STOXX 50 freundlich

Heute zeigen sich die Anleger in Europa optimistisch.

BASF
47.00 CHF -2.64%
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Am Donnerstag erhöht sich der Euro STOXX 50 um 12:09 Uhr via STOXX um 0.57 Prozent auf 6’571.44 Punkte. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 5.599 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0.123 Prozent auf 6’542.00 Punkte an der Kurstafel, nach 6’533.99 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Donnerstag bei 6’542.00 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 6’574.70 Punkten verzeichnete.

Euro STOXX 50-Performance auf Jahressicht

Auf Wochensicht ging es für den Euro STOXX 50 bereits um 0.788 Prozent nach oben. Vor einem Monat, am 13.07.2026, wies der Euro STOXX 50 einen Wert von 6’271.02 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 13.05.2026, lag der Euro STOXX 50 bei 5’861.07 Punkten. Der Euro STOXX 50 lag noch vor einem Jahr, am 13.08.2025, bei 5’388.25 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 12.33 Prozent nach oben. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des Euro STOXX 50 bereits bei 6’577.20 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 5’376.81 Zählern.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50

Unter den Top-Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich derzeit Rheinmetall (+ 2.02 Prozent auf 1’191.80 EUR), Deutsche Bank (+ 1.06 Prozent auf 33.71 EUR), SAP SE (+ 1.03 Prozent auf 177.78 EUR), Siemens Energy (+ 0.94 Prozent auf 163.22 EUR) und UniCredit (+ 0.93 Prozent auf 85.80 EUR). Zu den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien zählen hingegen Eni (-1.56 Prozent auf 23.63 EUR), BASF (-1.33 Prozent auf 50.59 EUR), Volkswagen (VW) vz (-0.62 Prozent auf 73.40 EUR), adidas (-0.47 Prozent auf 157.75 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0.38 Prozent auf 46.01 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im Euro STOXX 50 weist die Deutsche Bank-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 1’449’756 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im Euro STOXX 50 macht die ASML NV-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 598.940 Mrd. Euro den grössten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die Euro STOXX 50-Mitglieder auf

In diesem Jahr präsentiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4.10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.38 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

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